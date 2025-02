Rodrigo Contreras se transformó en el gran refuerzo de Universidad de Chile para el 2025. El delantero trasandino llegó a ocupar un puesto clave en el esquema de Gustavo Álvarez. Por lo que están todas las fichas puestas en que pueda repetir la gran campaña que hizo con Everton en 2024.

“Somos cuatro delanteros y todos diferentes. Hay variantes para que Gustavo pueda armar el mejor equipo”, confesó el goleador en Pelota Parada.

“Todo fue rápido. Se contactaron conmigo en mis vacaciones. Manuel (Mayo) me mostró un video mío con mis mejores jugadas y también con la hinchada. Eso me convenció. Me di cuenta que me querían y decidí venir”, complementó el jugador de 29 años en el programa de TNT Sports.

Rodrigo Contreras y el recuerdo de Lionel Messi

Para el nacido en Tucumán la llegada a la U es uno de los momentos más importantes. A tal punto que lo comparó con su etapa como sparring con la selección de Argentina. La que recuerda hasta el día de hoy con mucho cariño.

Rodrigo Contreras sueña con ser el nuevo goleador de la U

“Yo fui sparring con Sabella. Viví cosas muy lindas”, confesó al rememorar al difunto adiestrador trasandino. Pero en sus recuerdos también hubo especiales palabras para Lionel Messi.

“Me tocó en varias ocasiones estar entre Messi y el Kun cuando se hacían los rondos. Imagínate el nivel que había. Yo era muy joven, me llegaban a temblar las piernas”, confesó.

Incluso recordó un particular episodio que vivió con la Pulga y que marcó su estadía en la selección. “Me pasó una anécdota con Messi en el ascensor. Subió en el ascensor con el Kun, Lavezzi y Demichelis. De repente empezó a sonar Damas Gratis y era mi celular. Me puse rojo, no lo podía creer. Yo pensé que era el de Messi, pero era el mío. Después Lavezzi dijo que estaba culpando a Messiy que solo faltaban los parlantes para empezar la joda. Apenas llegamos salí corriendo de vergüenza”, cerró entre risas por el insólito momento.