Rivarola critica a Osorio y Assadi tras la eliminación de la U: "No están pasando un buen momento"

La eliminación de Universidad de Chile en manos de O’Higgins, cayó como un verdadero baldazo de agua fría en el CDA. Nadie pensaba que quedarían eliminados tan pronto en la Copa Chile, por lo cual los cuestionamientos no tardaron en llegar. Diego Rivarola se refirió a la situación, donde también cuestionó el nivel de Darío Osorio y Lucas Assadi.

El legendario Gokú habló con Radio ADN del duelo ante el Capo de Provincia, en donde si bien reconoció que los Azules han mejorado, todavía no prenden del todo: “Por momentos, los dos pudieron ganarlo por poco. Es una mala eliminación para la U, quedar fuera en estas instancias nunca es bueno. Sigue sin convencerme el juego de la U. Ha mejorado de años anteriores, pero tiene falencias de la mitad de cancha para adelante, le faltan variantes, sobre todo en delantera. La U es predecible, aunque logró solidez defensiva“, explicó.

Para ejemplificar las carencias ofensivas del Romántico Viajero, Rivarola apuntó a una de las jugadas finales, donde los Azules quisieron hacer una jugada prepara en un tiro libre, pero terminó saliendo muy mal. “Les aseguro que esa no es una jugada del técnico. No pueden haber practicado esa jugada, Assadi no estaba en los días. Es una señal de falta de liderazgo en la cancha. Era una jugada para pegarle al arco”, detalló el mendocino.

El nivel de Osorio y Assadi

El 2022 fue pésimo para Universidad de Chile, donde nuevamente lucharon por el descenso. Dentro de lo negativo de esa temporada, surgieron Darío Osorio y Lucas Assadi como grandes figuras que ayudaron al equipo a mantener la categoría. Se pensaba que este año sería la consolidación de ambos, con el club luchando más arriba, pero nada de eso ha ocurrido hasta el momento.

“Está llegando un momento en que están complicando a la U: hay dos valores muy importantes que no saben cómo hacerlos jugar, es una complicación dentro del potencial que tienen. No hay discusión de sus condiciones, pero no están pasando un buen momento. Depende del jugador, eso ha pasado siempre y tienes que tener la capacidad de abstraerte”, indicó el máximo goleador extranjero de la U.

“La U tiene un solo 10, Assadi. Los demás son todos volantes que acompañan. Cuando estás en un equipo grande, te pide más de lo que eres. Tienes que llegar al área, como lo hacía Charles Aránguiz. La U necesita laterales y volantes que lleguen al área, como un equipo grande”, cerró el otrora goleador.

Diego Rivarola jugó en Universidad de Chile en tres periodos diferentes: 2000-2001, 2003-2005 y 2010-2011, marcando 101 goles. Fue campeón en seis oportunidades con los Azules, incluyendo la Copa Sudamericana. Palabra autorizada.