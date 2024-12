El Centro Internacional de Estudios del Deportes puso a Lucas Assadi y Darío Osorio, coincidentemente, en el top 10 de cracks sub 21.

U de Chile: Darío Osorio y Lucas Assadi se vuelven a juntar en ránking mundial de cracks sub 21

Darío Osorio y Lucas Assadi se vuelven a juntar y comparten el sexto lugar de uno de los rankings elaborados por el Centro Internacional de Estudios del Deporte. Los jóvenes chilenos fueron incluidos en el top 10 de los sub 21 con mayor porcentaje de regates concretados.

Si bien, el estudio comprende jugadores sub 21 que no sean parte de las cinco grandes ligas de Europa, no deja de ser importante que ambos compartan el sexto lugar con un 65,1% de regates completados.

Cabe recordar que ambos jugadores son formados en Universidad de Chile y asoman como grandes promesas del fútbol nacional, más allá del estancamiento que han sostenido ambos, aún a espera de la gran explosión.

De hecho, Osorio podría dar otro salto, hoy en el Midtjylland de Dinamarca, mientras Assadi se mantiene en la U tras una temporada en la que no logró ganarse la titularidad en el esquema de Gustavo Álvarez.

Osorio en Dinamarca, Assadi en veremos

Eso no impide que el mediocampista esté en la mira de equipos europeos. En las últimas semanas ha asomado interés del fútbol nórdico, tal como sucedió con Osorio. La U ya rechazó una oferta por Assadi, pero habría nuevos intentos desde Dinamarca, Suecia o Noruega.

El ránking que junta a Osorio y Assadi.

El listado lo encabeza Mahamadou Doumbia del Royal Antwerp de Bélgica con un 71,1% de regates exitosos. le siguen Quinn Sullivan del Philadelphia Union de Estados Unidos (66,7%) y Geovany Quenda del Sporting Club de Portugal (66,7%).

Lucas Assadi, puentealtino de cuna, cumplirá 21 años el próximo 8 de enero. En Universidad de Chile debutó como profesional al ingresar en los minutos finales del duelo por la segunda ronda de Copa Chile 2011, el 27 de junio contra San Luis de Quillota.

Por su parte, Osorio cumplirá 21 años tras nacer el 24 de enero en Hijuelas. Debutó con la U el 21 de febrero de 2022, al ingresar desde el banco en el duelo contra Ñublense por el Campeonato Nacional. a Mediados de 2023 partió como refuerzo del Midtjylland.