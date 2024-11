Deportes Melipilla logró la hazaña en el ascenso y se quedó con el cupo para subir a la Primera B. Los Potros aguantaron con un hombre menos ante Deportes Concepción y en definición a penales lograron quedarse con el triunfo en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Consagración donde destacó la presencia de Matías Rodríguez. El ex Universidad de Chile fue pieza clave en el duelo ante los lilas. Incluso con ciertas molestias físicas, el lateral de 38 años sacó a relucir su jerarquía y demostró que sigue más vigente que nunca.

“Melipilla me dio la posibilidad de volver a las canchas, voy a estar eternamente agradecido. Nos tocó ascender y estoy muy contento de haber logrado este triunfo”, confesó tras la victoria a La Liga 2D.

Incluso Rodríguez reclamó a la ANFP para que sean dos ascensos y equipos como Concepción puedan subir nuevamente a la Primera B. “Todas las divisiones deberías ser iguales, con dos ascensos por torneo, pero son cuestiones administrativas”, lamentó.

Pero lo que más llamó de los dichos del Mati Rodríguez fue que puso en duda su continuidad en pleno festejo del ascenso. Incluso no descartó la opción de colgar los botines de una vez por todas.

“Mi familia se quedó en Argentina, hicimos el esfuerzo de estar separados. Extraño a mis hijos y hablamos de esta posibilidad de volver a jugar, ellos me acompañaron en la decisión, pero el tiempo que uno pierde con ellos no lo recupera. Voy a ir a descansar con ellos, disfrutar las vacaciones y voy a meditar si seguimos o no”, sentenció.

¿Cuántos goles marcó Matías Rodríguez?

El lateral destacó en su paso por Universidad de Chile entre 2010-2012 y 2015-2021. En total marcó 57 anotaciones en el Romántico Viajero. Ahora en su paso por Deportes Melipilla alcanzó el registro de seis tantos y ocho asistencias.

Cabe consignar que además del ascenso a Primera B, cuenta con cinco títulos nacionales, dos Copa Chile, una Supercopa y la Copa Sudamericana del 2011. También se suma la Recoba Sudamericana con Defensa y Justicia en 2021.