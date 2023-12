“Una pregunta muy malaleche”, fue la definición que utilizó Mauricio Pellegrino a una consulta que le hizo el periodista Marcelo Díaz. El DT de Universidad de Chile comienza a asumir su adiós del Centro Deportivo Azul, pero no fue ese el único tema que tocó en la sala de prensa.

Otro tópico tuvo que ver con el equipo de proyección del Romántico Viajero, que afina detalles para la semifinal de la categoría. Una instancia que quizá deba disputar sin varios de sus puntos altos: David Retamal, Enzo Fernández y Renato Huerta subieron al plantel estelar.

Pero no sólo porque al entrenador argentino se le cantó la idea. También por las suspensiones de Matías Zaldivia y Luis Casanova, los dos zagueros centrales titulares del Bulla. Todo ese tema fue motivo de una interrogante del reportero de TNT Sports Chile.

“¿No le genera cierto conflicto con el equipo de proyección que juega una semifinal el hecho de sacar un jugador importante? Porque debe ser de los más importantes de la defensa”, preguntó Díaz. “¿Conflicto de qué tipo?”, retrucó Pellegrino con un rostro que evidenció molestia.

El comunicador también respondió. “Despotenciar a un equipo que trata de llegar a la final en su categoría, que es la Sub 21”, dijo. “Creo que siempre en cualquier institución del mundo la prioridad es el primer equipo. La formación es muy importante para que lleguen preparados al primer equipo. Siempre lo he entendido así”, afirmó el ex estratego de Vélez Sarsfield.

“Siempre hemos hablado de que los chicos jueguen en el primer equipo como un premio. Hemos reducido el plantel por número de juveniles en ocho o nueve futbolistas, sobre todo para que no sientan ese manoseo de estar arriba y abajo. Subimos a los chicos en casos muy puntuales. Con nosotros debutaron muchos jugadores, afianzamos a chicos que tenían en duda su continuidad incluso en la proyección. Fuimos muy prudentes en ese caso, los cuidamos con Sebastián (Miranda) en todo lo que hemos podido”, manifestó también Pellegrino.

“Una pregunta de muy malaleche”: Pellegrino muestra molestia con Marcelo Díaz

Fue en esa respuesta que la “malaleche” fue una expresión que usó Mauricio Pellegrino para referirse a una consulta de Marcelo Díaz. “Ahora nos faltan los dos centrales. A quién se le ocurre pensar que queremos hacerle un daño al equipo filial. En qué cabeza uno puede pensar que el entrenador convoca a un central para hacerle daño. Son pensamientos de muy mala manera me parece”, expresó el Flaco.

“Y si usted me lo pregunta, no me gusta la pregunta porque no la entiendo, sinceramente”, cerró el ex entrenador de Vélez Sarsfield. El reportero de todas maneras replicó. “Hago eco a unas publicaciones que leí por eso le hacía la consulta”, se defendió Díaz. Pero no bastó para sacar de la molestia al otrora zaguero del Barcelona.

Le apuntó con fiereza. “Me parece una pregunta de muy malaleche, le digo la verdad. De muy mal sentido. Un compañero me dice que hace cuántos años que no jugamos la copa internacional y tú me estás diciendo que convoco un jugador y le hago un daño al equipo filial me parece de muy mala madera”, lanzó Pellegrino.

“Yo me enteré ahora cuando llegué acá que Retamal estaba convocado. Me comentaron las publicaciones, las leí e hice la consulta. No es que haya venido preparado”, fue el último argumento de Marcelo Díaz antes de pasar a otro tema: Cobresal, el rival de turno del Bulla.

¿Cuándo juega la U. de Chile ante Cobresal por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023?

Universidad de Chile viajará hasta El Salvador para visitar el estadio El Cobre y jugar ante Cobresal. El duelo se disputará el domingo 3 de diciembre a las 18 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar marcha la U en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional?

La U se ubica en el 9° puesto de la tabla en el Campeonato Nacional 2023. Sigue con chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

