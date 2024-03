La dramática imagen de la agresión a un pequeño hincha de Universidad de Chile marcó el Superclásico en el Estadio Monumental. Luego del gol de Israel Poblete, fanáticos de Colo Colo en Rapa Nui se desquitaron con el niño, quien tuvo que esquivar el golpe de un adulto en el rostro.

Patricio Lucero, o Patito, recibió el apoyo de la U y tuvo una linda visita al Centro Deportivo Azul para compartir con el plantel. Su padre, en tanto, conversó con LUN, donde contó que gastó casi 200 mil pesos para que sus hijos (3) fueran al Monumental ese día y que, por suerte, el golpe a su pequeño no conectó.

“No iban con camiseta de la U ni con tatuajes ni nada. En ese rincón, había más gente de la U que tampoco usaba ropa del equipo. De eso me preocupé, de que no llevaran nada. Y andaba este gallo exaltado, no lo habían inflado mucho. El tema fue cuando hicieron el gol y mi hijo no pudo contener la emoción”, dijo.

Sobre el registro viralizado en redes sociales, Patricio padre contó que “fue más el susto. Le tiró un manotazo y mi hijo lo esquivó, pero sí le llegaron escupitajos, cerveza, vasos. Cuando los subieron al palco, estaban todos mojados. Para salir los escoltaron los guardias hasta la camioneta”.

Junto a Juan Ramón (13) y Paolo (23), sus hermanos, el niño asistió al CDA este lunes. “Se les llenaban los ojitos de lágrimas, estaban felices. Pero el lunes estaban preocupados por la integridad de este compadre, porque lo funaron tanto”, contó el padre de los tres hinchas azules.

“‘Ojalá no pase a mayores’, me dijo Juan Ramón. Hay tanto loco. Y es bien fome lo que está pasando con él. Ya lo suspendieron del trabajo. Mandé un mensaje a su trabajo que lamentaba lo que estaba ocurriendo, porque detrás debe haber una familia. Los niños estaba preocupados de que no le fuera a pasar nada”, añadió.

La U, en tanto, no demoró en actuar tras el Superclásico y ya presentó una denuncia contra el agresor. “Reiteramos nuestro llamado a terminar todo acto de violencia, dentro y fuera de los estadios. Debemos cuidar nuestro fútbol y la integridad de todos los hinchas que desean ver a su equipo en la cancha”, dijeron.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.