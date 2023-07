Pellegrino no se alarma por el rumor de Matías Zaldivia: "No me voy a preocupar de algo que no sucedió"

Las alarmas se encendieron en el Centro Deportivo Azul, luego que se dio a conocer que Matías Zaldivia tiene una oferta para dejar Universidad de Chile, la que viene desde Emiratos Árabes.

Una situación que dejó con el corazón en la mano a los hinchas azules, pero donde Mauricio Pellegrino llama a la tranquilidad, pese a que tiene la chance de salir en este mercado.

Tranquilidad

Desde Azul Azul ya han ratificado de que el defensor nacionalizado chileno no tiene ninguna oferta sobre la mesa o que, al menos, no les han presentado a ellos una propuesta formal.

Algo que también deja tranquilo a Pellegrino, quien, de igual forma, sabe que algo puede pasar con Zaldivia con su buen rendimiento.

“Nunca se sabe lo que va a pasar con los futbolistas, mi deseo era traerlo, mejorarlo junto al equipo. El club siempre quiere tener a los futbolistas que le dan rendimiento”, detalló.

“No puedo controlar lo que pueda pasar más adelante, que se vaya un futbolista. Si se va ahora, no lo sé, porque no sabemos nada y no depende de nosotros. Cualquier jugador está sujeto a venta. Si es el año que viene, es otro cantar”, comentó el entrenador.

Pese a los rumores, que cada vez son más fuertes, el entrenador asegura que el defensor es parte importante de su equipo.

“No me voy a preocupar de algo que no sucedió, no depende de mi. Hay que pensar en lo que uno tiene día a día y ver los planes a corto plazo. Es un jugador importante y con mucho rendimiento”, finalizó.