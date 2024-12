Uno de los grandes refuerzos que busca Universidad de Chile en el mercado de fichajes es Octavio Rivero, el delantero uruguayo con paso en Colo Colo que se transformó en un anhelo para los azules.

El goleador pertenece a los registros del Barcelona de Ecuador, donde tiene contrato hasta 2026 con la institución de la ciudad de Guayaquil, lo que ha complicado su arribo a la U.

Si bien se ha dicho que Azul Azul avanzó en un acuerdo con el propio delantero uruguayo, lo más difícil ha sido sacarlo del club ecuatoriano, donde las cifras no concuerdan.

Pese a esto, Rivero ha optado, más allá de una declaración, mantenerse al margen de toda negociación y espera en su país una resolución con una rutina de trabajos en Punta del Este.

La U todavía no logra sacar a Octavio Rivero

Así lo mostró el propio Octavio Rivero en sus plataformas digitales, donde ha tenido que ser paciente con su futuro, el que puede estar en el Barcelona de Ecuador o Universidad de Chile.

“Tengo un año y medio más de contrato con Barcelona. Mi representante me comentó de la posibilidad de la U de Chile. Volver a Chile es algo que me gustaría en algún momento. Es un orgullo que un equipo como la U me venga a buscar”, comentó en conversación con radio Sport 890 de su país.

Pese a esto, ha decidido estar al margen de su bullado arribo, donde se le ha criticado fuerte en Ecuador, por lo que se prepara para la temporada que se viene de una manera especial.

Fue en Instagram donde mostró parte del trabajo de pretemporada que realiza en la ciudad de Punta del Este, de manera de arribar preparado a la U, si es que se concreta.

