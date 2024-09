Universidad de Chile se quedó con la ida ante Palestino, por la final de la Zona Centro Norte, en la fase regional de la Copa Chile 2024. Los azules golearon con doblete de Nicolás Guerra y los tantos de Matías Sepúlveda, Leandro Fernández y Cristián Palacios.

En el 0-1 parcial, Guerra celebró el tanto con especial dedicatoria a Cristóbal Campos, el ex arquero de Universidad de Chile que tuvo un grave accidente vehicular esta semana. Tras el duelo, Guerra volvió a acordarse de su amigo y me mandó mucha fuerza a Campitos.

“Le dedico los dos goles, no sólo el primero. La dedicatoria es para Cristóbal, para mi amigo. Lo está pasando muy mal. Quiero decirle que yo, mi familia y todo el club, nunca lo vamos a dejar de lado. Vamos a estar a su lado para lo que necesite”, dijo Guerra.

Con voz quebrada, el delantero azul añadió “mandarle un fuerte abrazo a Cristóbal. Él es muy fuerte y sé que se va a mejorar. Quiero mandarle un abrazo a Cristóbal, a toda su familia, a sus amigos. A su gente querida. Mucha fuerza para todos. Han sido días muy duros para todos, me incluyo”.

De vuelta en la U: los goles y el triunfo

Respecto al triunfo por goleada ante Palestino, Guerra expuso que “fue un gran partido, creo que lo trabajamos muy bien y las oportunidades que generamos las pudimos concretar. Eso es muy bueno. Nos vamos tranquilos y felices en ese sentido.

Guerra parece estar definitivamente de vuelta, sólo semanas después de haber estado a punto de partir y fuera de los planes de Gustavo Álvarez: “yo siempre me he caracterizado por trabajar harto, siempre dar el máximo de mí. Hoy me tocó marcar, di el máximo y voy a seguir dando el máximo cada vez que me toque”.

La U y Nico Guerra jugaron pensando en Campitos y golearon.

“Yo ese tema se lo dejé eso a mi representante y a la gente del club. Yo me mantengo siempre entrenando al máximo, buscando mi oportunidad aquí o en cualquier lado. Gracias a Dios se dio seguir acá y feliz por el momento”, agregó el atacante azul.

Nico Guerra sentenció que “se viene la recta final. Será muy duro porque todos los partidos serán una final, y así lo queremos tomar, partido a partido, pasito a pasito para conseguir los objetivos”.