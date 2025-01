Patricio Rubio vivía un gran momento en el año 2013, Colo Colo y U. de Chile lo querían, pero el delantero se decantó por los Azules. Una decisión difícil, pero explicó qué inclinó la balanza.

El actual goleador de Ñublense ha tenido una destacada carrera, la cual ha vivido de todo, incluyendo pasos por la selección chilena y el fútbol extranjero. Una de sus etapas más importantes fue en el Romántico Viajero, aunque la historia pudo ser diferente.

El motivo que hizo a Rubio rechazar a Colo Colo

Patricio Rubio conversó con “Te quiero ver” de TNT Sports. En este espacio, repasó diversos momentos de su carrera, como el día en que le dijo que no a Colo Colo para firmar por Universidad de Chile.

“Estábamos concentrados en el hotel del aeropuerto y llega mi representante, me toca la puerta, yo abro y me dice ‘¿Colo Colo o la U?’. Yo, sorprendido, le dije ‘la U’. Luego hablaron con la dirigencia (de Unión Española), me fui del hotel y al otro día estaba firmando en la U“, señaló el delantero.

La decisión fue sorpresiva, ya que Patricio Rubio fue formado en Colo Colo y en ese club hizo su debut en el profesionalismo. Sin embargo, el delantero tenía un motivo de peso para bajarle el pulgar a los Albos y así, irse al lado Azul de la fuerza.

“En ese tiempo en Colo Colo estaba de gerente Juan Gutiérrez, quien me había sacado del club cuando yo cumplí mi ciclo en inferiores, así que, como ya no me quisieron ahí, elegí irme a la U“, detalló el ahora futbolista de Ñublense.

“Fue una buena decisión, totalmente. Me fue muy bien en la U, gané la Copa Chile, la Supercopa, el Torneo Nacional, hice muchos goles también. Y todos partidos a estadio lleno. Es gratificante saber que tomaste una buena decisión, que no erraste y hasta el día de hoy la gente de la U me hace sentir su cariño“, cerró el goleador.

Patricio Rubio disputó 99 partidos en Universidad de Chile y anotó 36 goles. Ganó tres títulos bajo la dirección de Martín Lasarte y estuvo en el Romántico Viajero entre 2013 y 2016, con un breve paso de seis meses por Queretaro en medio.