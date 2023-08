Universidad de Chile tiene un importante encuentro por el Campeonato Nacional, donde el lunes debe recibir a O’Higgisn en el estadio Santa Laura, en la búsqueda de dejar en el pasado los tres partidos seguidos con derrotas.

Una situación especial, donde puede quedar al margen Matías Zaldivia por lesión, donde el ex jugador azul Marcos González asegura que, ante ese panorama, es mejor mover la última línea.

Como una final

El defensor, que fue campeón de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile en 2011, deja en claro que más allá de pensar en seguir peleando por el título, el equipo debe conseguir un triunfo para la mentalidad.

“Más allá de las consecuencias que puede traer algún resultado, es pensar en este partido solamente como una final más y no pensar en las consecuencias que traería ganarlo o perderlo. Yo creo que tengo que pensar sí o sí en el partido. Es distinto pensar en las consecuencias que me puede traer el ganar o perder. Creo que tengo que enfrentarlo como es, un partido que me va a permitir sumar tres puntos, independiente de lo que hagan mis rivales que están alrededor”, comentó a Redgol.

En ese sentido, de confirmarse la baja de Zaldivia, asegura que es mejor mover la defensa, aunque también le deja una tarea al técnico Pellegrino.

“Ahora que no está Zaldivia, no sé si el técnico se atreverá a poner algún central que haya estado en la banca o de las series menores, no sé si se atreverá a eso o va a cambiar y va a seguir usando solamente a la gente del plantel, sin pensar en los jugadores de las inferiores”, precisa.

Pelea por el título

Pese a que la U se alejó de Cobresal en la tabla de posiciones, González cree que no se pude bajar de la pelea: “Está bien, han perdido tres partidos seguidos, pero la U, por ser Universidad de Chile y por ser un club grande, no se puede bajar de nada”.

“Ahora los resultados no se han dado y eso es lo que finalmente te va a permitir estar o no estar en lo que aspira la U. Pero claro, si nosotros pensamos de otra forma, sería conformarnos con lo que está pasando y no creo que sea lo correcto. Creo que hay que, de alguna manera, intentar revestir lo último resultado y seguir intentando aspirar a lo que más se pueda mientras tengamos opciones matemáticas”, finalizó.