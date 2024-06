Una de las teleseries que toma color en el mercado de pases de Universidad de Chile tiene que ver con la renovación de Marcelo Morales, jugador que termina contrato al final de la temporada.

Como de los protagonistas del primer lugar en la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional, la dirigencia de Azul Azul trabaja a toda máquina por lograr firmar un nuevo contrato.

Lo que más preocupa son los tiempos, porque si pasan a julio, el formado en la U podrá negociar con otros equipos como jugador libre, por lo que buscan poder cerrar cuanto antes.

Pero han aparecido detalles del culebrón que hay entre las partes, donde hay una disputa por los montos de una cláusula de salida, los que, según un periodista, afectaron en el rendimiento del jugador en las últimas fechas.

Marcelo Morales está en medio de una disputa entre la U y Felicevich. Foto: Andres Pina/Photosport

Morales puede ser un caso grave en la U

Fue Cristián Caamaño quien cuenta detalles de lo que pasa con Marcelo Morales, donde no hay un acuerdo definitivo por su carta y se puede transformar en una salida forzada en el mercado de pases.

“Estuve conversando con alguien que conoce muy bien el mercado del fútbol chileno hacia el extranjero y me decía que hoy en día el jugador chileno está desvalorizado. Un ejemplo es Alexander Aravena. Con el gran año que tuvo le llegó sólo una oferta concreta de Rusia, o sea estamos hablando de un jugador que hizo más de 15 goles en la temporada”, explicó en Deportes en Agricultura.

En ese sentido, pone como base a la disputa que hay con Morales, que su representación, Vibra, está dispuesta a poner una cláusula de 2 millones de dólares, mientras que la U puja por una de 3 de la misma moneda.

“Acá estamos hablando de un lateral izquierdo, que desde que comenzó esto de la no renovación, que se complicó su renovación, bajó su rendimiento enormemente, quedó preso el futbolista, nervioso porque el chico quiere seguir en la U”, explicó.

“Las conversaciones, desgraciadamente en este caso en particular, no las está llevando el director deportivo, la llevan los dueños, que no son Sartor, son los que están arriba. Loa dueños, donde está Marcelo Pesce, porque ellos son los que negocian”, detalló, apuntando a un hombre fuerte en Huachipato.

El lateral quiere continuar en la U. Foto: Felipe Zanca /Photosport

La teleserie de Morales con la U

La disputa por Marcelo Morales la tiene la empresa de Fernando Felicevich con los representantes de Azul Azul, donde ponen el caso de Gabriel Suazo para alertar en la U.

“Vibra le dijo a la U, nosotros tenemos un ejemplo concreto que es Gabriel Suazo, que se tuvo que ir gratis a Francia, siendo capitán de Colo Colo y seleccionado chileno, con dos grandes años no hubo forma de sacarlo y nosotros no queremos perjudicar a la U”, explicó.

“Dicen en Vibra, nos parece que dos millones de dólares, las aceptamos y nos parece correcto que quieran fijar un monto, pero el fútbol chileno no vende ni a un goleador por dos millones. Les dicen firmemos en dos para que renueve y tenga seguridad, pero la U quiere tres millones”, detalló.

“Le pagas como si costara 500 mil dólares el sueldo. Ese tema no lo entienden en la U. Van a tener un chico nervioso, van a poner en encrucijada a Álvarez. Los dueños no piensan en el futbolista, piensan en su bolsillo. El jugador ya había dado el sí, pero la cláusula tiene entrampada la situación”, finalizó.

