"Marcelo Díaz no puede jugar en la U": Le hacen la cruz al capitán azul

Si bien para los hinchas de Universidad de Chile el arribo de Marcelo Díaz significó la vuelta de la mística al plantel, el rendimiento durante el actual Campeonato Nacional comienza a generar críticas y debate entre los propios fanáticos.

Mientras para algunos, Carepato es fundamental para el equilibrio futbolístico en el equipo de Gustavo Álvarez, para otros el desempeño del Chelo ha ido de más a menos, y ponen como ejemplo su actuación en la última goleada ante Huachipatoen el sur.

En medio de este debate, aparece una voz muy crítica con el volante. Se trata del entrenador nacional Raúl Toro, que en conversación con Bolavip fue enfático a la hora de analizar el desempeño del bicampeón de América: “Marcelo Díaz no puede jugar en la U”.

“Yo veo a los periodistas decir que jugó un buen partido y no se mueve, habrá quitado una sola pelota y es un 6. No puede ser”, afirma el ex estratega del Audax Italiano, quien incluso fue más allá en su comentario.

“No quita ninguna pelota y Huachipato se fue encima, si de hecho pudieron haber hecho un par de goles”, agrega Raúl Toro sobre el desempeño de Marcelo Díaz.

¿Cuáles son sus números esta temporada?

Carepato arribó hasta el Romántico Viajero el día de Navidad y de inmediato se convirtió en el referente del plantel azul, siendo el primer capitán del equipo que se mantiene como líder del torneo nacional y el único invicto de nuestro balompié.

Marcelo Díaz disputó los 10 juegos de Universidad de Chile en el presente campeonato, en todos como titular, donde acumula un total de 819 minutos en cancha, donde no anotó goles, realizó una asistencia y tiene una tarjeta amarilla.

