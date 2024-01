Universidad de Chile pone uno de sus objetivos en la mira. Se trata del delantero Luciano Pons, trasandino y actual jugador del Independiente de Medellín asoma como uno de los principales candidatos para ser el “9” azul.

El atacante de 33 años ha hecho gran parte de su carrera en la segunda categoría argentina, aunque sus dos últimas temporadas en Banfield fueron las que llamaron, en un principio, la atención en Colombia.

Con 25 goles en 96 partidos, Luciano Pons se ganó la titularidad en un equipo que fue bicampeón en el último torneo cafetero y, pese a que eso le valió el sondeo desde equipos brasileños, uno de los interesados que más le sedujo al argentino parece haber sido la Universidad de Chile.

Todas estas características hacen que sea interesante ir por las palabras del argentino y actual delantero del Independiente de Medellín. Esa tarea la realizaron desde El Deportivo de La Tercera, donde se le preguntó sobre las tratativas que está llevando a cabo con los azules.

“Me agrada mucho la opción”

El argentino fue escueto en sus palabras sobre la opción de convertirse en el nuevo delantero azul. Es que, siendo aún delantero de Independiente de Medellín, no quiere quemarse con su club.

“Tengo una reunión con mi representante en un rato más. Tenemos conversaciones con Universidad de Chile, pero no puedo adelantar mucho sobre el tema, no me permiten hablar mucho de eso. Yo todavía soy jugador de Independiente de Medellín, un club que me ha dado mucho”, señaló Pons en conversación con el sitio informativo.

“Me agrada mucho la opción de llegar a un club importante como Universidad de Chile, en un equipo importante. Pero me dijeron que no puedo hablar sobre el tema. Tengo contrato hasta diciembre en Colombia y ya veremos qué pasa. Si Dios quiere, podría estar muy pronto en Chile”, añadió el atacante.

Universidad de Chile busca satisfacer el paladar de su nuevo DT, Gustavo Álvarez, y traer un atacante de roce internacional para la próxima temporada. Si bien Luciano Pons parece tener la delantera, otros nombres que han surgido con anterioridad han quedado en el camino, Gustavo Aguilar y Wanchope Ábila.

¿Qué otros puestos necesita Universidad de Chile?

Las otras dos posiciones, son un central y un volante con salida en el mediocampo. El defensor debe llegar a cubrir la salida de Luis Casanova, quien no renovó su contrato.