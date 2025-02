Parecía que el reclamo de U. de Chile ante el TAS por Jorge Almirón había quedado en el olvido, pero la burla del DT de Colo Colo a la gestión del abogado azul, levantó el tema nuevamente.

Hace unos días, el entrenador argentino se burló de José Ramón Correa por trabajo en esta solicitud, la cual no terminó en nada. “Intentaron deslucirlo, poner nervioso, fueron al TAS como 16 veces y les fue mal, el abogado sigue hablando y yo no lo contrataría para nada, perdió en todos lados”, dijo Almirón en el podcast Centenario.

La respuesta del abogado de U. de Chile

Las palabras de Jorge Almirón no dejaron indiferente a nadie. Desde todos los ámbitos hubo comentarios por la declaración del entrenador campeón en 2024. Desde U. de Chile, solo Gustavo Álvarez se había referido a la polémica, aunque muy en su pacífico estilo.

“Cuando me decidí a ser entrenador fue con dos objetivos claros: uno dignificar la profesión y otra mejorar el juego. Todas mis decisiones y actitudes se van a basar siempre en esos dos objetivos. No tengo ningún comentario que hacerle”, indicó el entrenador de la U.

José Ramón Correa se volvió la cara visible de la fallida denunci azul. Imagen: U. de Chile.

Claro que ahora, fue el propio abogado de Universidad de Chile, José Ramón Correa, quien salió al paso de la alusión de Jorge Almirón. El DT albo incluso señaló que no contrataría al jurista si buscaba ganar un caso.

“Me quedo con las declaraciones de Gustavo Álvarez. Aunque haya sido interpelado directamente, me quedo con las palabras de Gustavo Álvarez. Estamos dedicados a otras cosas. No tengo palabras en definitiva. Dimos vuelta la página”, explicó el controvertido abogado en su llegada al Estadio Nacional para el duelo entre U. de Chile y U. La Calera.

Pese a que han pasado más de tres meses de la definición del título entre Colo Colo y la U, donde celebraron los Albos, la polémica entre ambos clubes sigue más viva que nunca.