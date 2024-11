Terminó el Campeonato Nacional, pero sigue el debate por el título que Colo Colo le ganó sobre el final a la U, que terminó con posterior denuncia azul pidiendo los puntos por secretaría. Y el Pato Yáñez es uno que alzó la voz.

El ídolo albo las oficia como panelista del programa Círculo Central y de entrada emplazó al periodista Mauricio Israel, quien en capítulo pasado señaló que “U. de Chile es un equipo chico”. Eso, debido a la denuncia por escritorio y aviso de ir al TAS.

Por eso, Patricio Nazario pidió la palabra comenzando el programa y le respondió con dureza al conductor del espacio, defendiendo a la U y amparándose en las cifras que ubican a los azules como el equipo con más gente en el estadio durante el 2024.

La defensa azul del Pato Yáñez

Un ofuscado Patricio Yáñez le dijo a Mauricio Israel que “me pareció que enumeraste una serie de situaciones y números que hablan de los grandes equipos del fútbol chileno”, antes de criticarlo con dureza.

U. de Chile fue el equipo con más gente en el estadio durante 2024/Photosport

Fue ahí que el campeón de Copa Libertadores con Colo Colo estalló y dijo que “no me cuadra que la U sea un equipo chico como lo planteas. Podrás decir que hay dirigentes que no estan a la altura, que no son capaces de administrar un club como la U”.

“Pero decir que la U es un equipo chico, que la hinchada que llena estadios, ese equipo chico es el que tiene más asistencia en el año, con mas de 520 mil personas, no puede ser un equipo chico”, criticó.

Fue ahí que Mauricio Israel aclaró sus dichos, diciendo que “la actitud de la U. de Chile era actitud de un equipo chico”, siendo interrumpido nuevamente por Yáñez. “Explícale al mundo azul entonces”, cerró.