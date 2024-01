Gustavo Álvarez comenzó con todo el trabajo en la pretemporada de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul, donde incluso el plantel está en días de concentración completa y deben concentrar en un hotel de la zona poniente de la capital.

El entrenador argentino tiene la misión de levantar a un plantel que viene de difíciles temporadas, donde incluso en la última, con altos y bajos, no alcanzaron la clasificación a la Copa Sudamericana.

Entendiendo que este es un grupo que viene golpeado y muy de cerca con las frustraciones, el entrenador solicitó un informe psicológico de todo el plantel azul, de manera de ver la forma de encarar el año.

Una situación que estuvo encabezada por la psicóloga del club, Carolina Delmónaco, quien presentó un detallado análisis de los jugadores del equipo azul al nuevo cuerpo técnico.

El proceso

Según información que detalla el diario La Tercera, la profesional, que trabaja en el club desde 2022, “preparó un informe individual de cada uno de los futbolistas y en él, describió cada una de sus personalidades”.

En ese sentido ya se saca en limpio parte de ese trabajo, para saber la actitud del plantel de la U: “¿La primera conclusión? Existe la materia prima para dejar atrás años de frustraciones e iniciar el proceso de reconstrucción”, precisan.

Algo que también profundizó Álvarez en su presentación oficial como el nuevo entrenador de los azules, donde deja en claro que sus jugadores deben estar alineados con el proyecto mentalmente.

“He hablado con la sicóloga. Me ha dado un buen detalle de cada uno de los jugadores en otro contexto, otra experiencia, pero no me lleno de prejuicios ni de preconceptos”, comentó.

En busca de los líderes

Gustavo Álvarez no se quiso referir a la situación de un nuevo capitán para el equipo, dejando entender que es algo que verá con el correr de los días en la pretemporada de la U.

Por lo mismo, también analiza su plantel, donde debe definir roles, donde los más importante son los experimentados, o llamados líderes, que serán muy relevantes para el actuar.

“Analizando las características distintivas de cada jugador, prefiero vivir mi propia experiencia y creo que tenemos los hombres para salir adelante”, comentó.

“Hay que saber muy bien que en los planteles hay jugadores de iniciación, jugadores en desarrollo, jugadores consolidados y líderes. Esto es como una casa con sus pilares y sus ladrillos. Los pilares sostienen a los ladrillos y hacen falta seis u ocho por plantel y en Universidad de Chile están”, finalizó.

