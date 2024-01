Gustavo Álvarez tuvo su gran presentación en Universidad de Chile. El reciente campeón del fútbol chileno enfrentó a los medios de comunicación y contó, entre otras cosas, qué busca con el cuadro azul para 2024. Hizo una promesa: que la U sufrirá un cambio radical y que jugará siempre “con el corazón”.

En conferencia de prensa, Álvarez explicó que “hay que ser muy claro con la idea de juego que se pretende cuando uno tiene el balón y cuando quiere recuperarlo. No tiene que ver con el sistema, sino con la propuesta. Eso tiene que ser muy claro, que se entienda y que los jugadores se sientan capaces de hacerlo”.

“A los jugadores les digo que no vengo a sacarles el máximo rendimiento. Soy más ambicioso. Vengo a provocar que superen su propio límite, que hagan cosas que no hicieron nunca. Hasta cosas que no creen que son capaces. En todos mis equipos me he manejado así”, sumó.

“Con un mensaje claro, con una tarea congruente con el mensaje en el campo y con los elementos adecuados para el cuerpo técnico, se puede transformar un equipo radicalmente. Y eso sucederá este año con la U”, prometió después.

“Estoy convencido de que puedo hacer que la U juegue muy bien, que tenga un estilo protagonista y que someta a los rivales, lo que te acerca a los buenos resultados. Acá no hay tiempo para ir despacio, desde el primer día tenemos que hacer esto para llevarlo al primer amistoso y después a los 30 partidos que vengan. Puedo garantizar que la U jugará con el corazón”, continuó.

Gustavo Álvarez confía en los líderes de la U y en Marcelo Díaz

Gustavo Álvarez además se refirió a la importancia de lo anímico para la Universidad de Chile. Los azules quieren dejar atrás sus temporadas complicadas y por fin entrar en un camino que los reencuentre con un título. En ese sentido, el DT le dio gran importancia a los líderes del plantel.

“El jugador no es sólo lo que hace. También es lo que transmite. Eso se percibe. Soy un convencido que uno estadio puede estar lleno, pero las emociones van de dentro para afuera. Un equipo que juegue con convencimiento contagia y entusiasma a la hinchada”, reflexionó.

“He hablado con la psicologa y me ha dado un buen detalle de los jugadores. Pero no me lleno de prejuicios, prefiero vivir mi propia experiencia. Y creo que tenemos los hombres para salir adelante. En un equipo hay jugadores en iniciación, en desarrollo, consolidados y líderes. Es como una casa con cuatro sus pilares. Líderes siempre hacen falta 7 u 8 por plantel y en la U están”, dijo.

Luego, habló de Marcelo Díaz y lo que significa su regreso al Romántico Viajero luego de más de una década. “Hay jugadores que han renovado y otros que son refuerzos, pero Marcelo representa la vuelta de un emblema, de alguien que representa lo que es la U”, valoró.

