Universidad de Chile comienza a pensar en el futuro, donde uno de los temas que debe resolver en el corto tiempo es la renovación del técnico Mauricio Pellegrino, que vence a final de temporada.

Una situación en donde todavía no se sientan a conversar con Azul Azul, pero que ya se rumorea que no será fácil, por un tema de algunos dirigentes y la molestia de poner a jugadores como Darío Osorio, que era el valor exportable en el mercado de pases.

Diferencias

Fue en radio Cooperativa, donde se puso sobre la mesa el tema de la renovación del entrenador argentino, donde detallan que, por el momento, “no es llegar y firmar”, además que existe una “piedra de tope”.

“La dirigencia de Azul Azul está molesta con la actitud de Pellegrino con algunos jóvenes, porque no suman minutos. Los valores más exportables, que necesitamos mostrar y no se muestran. Vienen veedores y no lo pueden ver porque no juegan”, detallan en su información.

El propio entrenador comentó en la última conferencia de prensa que le quedaban seis meses de contrato, pero que muchas cosas podían pasar en ese tiempo.

Dudas

Uno de los que recogió la información fue Rodrigo Goldberg, comentarista y ex director deportivo de Azul Azul, quien da luces que pasaron en su momento, cuando estaba inmerso en el club como directivo.

“Me tocó vivirlo, quiero graficar y no poner un ejemplo con los jugadores de ahora, porque no estoy en el día a día. La política del club es dar minutos a los jugadores jóvenes. Les decíamos ‘necesitamos esto’ (a los entrenadores), pero de vuelta nos decía ‘mira esto’. Sin nombres: ‘Juan Pérez dos kilos arriba; Pepito tanto llegó tarde. Mira la actitud de este cuando le doy una orden'”, detalla.

“Uno después de afuera no se da cuenta lo que pasa adentro. En ese lado me cuadro con Pellegrino, y no quiero decir que tengan mala actitud porque no lo sé, me parecería raro de parte Darío, porque es muy profesional. Hay algo que no le gusta y por eso no lo pone. Es labor de él (Pellegrino) rescatar y sacar su mejor performance, absolutamente es su responsabilidad”, enfatizó.

Más allá de eso, también deja una duda sobre la mesa, teniendo en cuenta la posición utilizada por Osorio en el duelo ante O’Higgins, donde fue lateral izquierdo.

“¿Por qué lo pone de lateral izquierdo? Yo no entiendo. Ahí me declaro ignorante. Si me dice no lo ponen por actitud o mil cosas, le damos la derecha al técnico. Pero cuando lo pone de lateral, hay algo más. No me cuadra”, finalizó.