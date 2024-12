La particular pelea del Dr. Orozco con el Beto Acosta que recuerdan los hinchas: "No tiene huevos"

La partida a la eternidad del Doctor René Orozco tiene conmocionados a los hinchas de Universidad d Chile, quienes se desayunaron con la lamentable noticia que fue confirmada por la familia.

A los 94 años el expresidente de la U dejó este mundo, pero quedó para siempre en la historia y en el corazón de lo bullangueros, quienes han desempolvado grandes anécdotas.

Con la personalidad del nefrólogo, tuvo muchas en el fútbol cuando estuvo al mando de la U, lo que le permitió tener grandes enfrentamientos que re recuerdan con mucho cariño.

Como la oportunidad cuando tuvo un enfrentamiento verbal con el ídolo de Universidad Católica, Alberto Acosta, donde existe el archivo de las fuertes frases que se lanzaron.

El Beto Acosta se le fue encima a Orozco, pero el otro también respondió. Foto: Ramon Monroy/Photosport

Dr. Orozco tuvo guerra con el Beto Acosta

Un recuerdo de la revista Don Balón precisa el choque de trenes entre el Doctor René Orozco y el goleador de Universidad Católica, Beto Acosta, que sacó chispazos con los hinchas.

“El doctor Orozco no tiene huevos, porque si no me diría que soy un matón frente a frente y no a través de una cámara de televisión”, comentó por su lado el ex delantero de la UC.

Por su parte, y con todo su estilo, el Doctor René Orozco no tuvo temor en responder con todo, en una frase que todavía sigue dando que hablar entre los hinchas.

“Efectivamente yo no tengo huevos porque no soy una gallina. Ahora no sé si el señor Acosta los tendrá porque yo nunca lo he examinado”, lanzó.

