Universidad de Chile ha tenido varias complicaciones en el mercado de fichajes para la temporada 2025, donde el único refuerzo que han presentado es Julián Alfaro.

El ex Magallanes se registra como el solitario fichaje de la U, pero no había podido tener acción por complicaciones físicas las que, por ejemplo, no le permitieron actuar en los dos amistoso ante Audax Italiano.

Por lo mismo, era una de las grandes dudas de los azules para el siguiente compromiso, donde este domingo chocarán ante Coquimbo Unido en el estreno en el Torneo de Verano.

Pero hay una buena noticia con los entrenamientos de esta jornada en el Centro Deportivo Azul, porque el atacante da esperanzadoras muestras de recuperación a los bullangueros.

Julián Alfaro no pudo estar en el primer amistoso ante Audax por complicaciones físicas. Foto: U de Chile.

Julián Alfaro el último pasajero de la U

Así lo confirma el medio Emisora Bullanguera, quienes aseguran que Julián Alfaro incluso puede ser la gran sorpresa de Universidad de Chile en el viaje para enfrentar a Coquimbo Unido.

“El único fichaje del Romántico Viajero trabajó de forma normal durante la última práctica junto al resto del plantel”, destacaron en le medio citado.

En ese sentido, aseguran que “Alfaro se entrenó con sus compañeros y se encuentra a disposición para el viaje a Coquimbo y disputar la Copa de Verano”.

Ahora dependerá el técnico Gustavo Álvarez si es parte del viaje al norte del país, donde los hinchas azules también quieren ver las condiciones del único refuerzo de la U.

