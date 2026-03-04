Universidad de Chile levantó la moral luego de la victoria por 1-0 ante Colo Colo, en el Superclásico disputado el último fin de semana en el estadio Monumental, con solitario gol de Matías Zaldivia.

Por lo mismo, fue un desahogo importante para el grupo de jugadores y el cuerpo técnico de Francisco Meneghini, quienes se tomaron con mucha alegría el actual momento que viven, luego de cuatro partidos sin saber de victorias.

Uno que se lo tomó con relajo fue Marcelo Morales, quien fue titular ante el cuadro archirrival, pero que también sirvió para tener una revancha luego de ser criticado por su estado físico.

Por lo mismo, el video “Sin editar” que publicó la U mostró en detalles la interna del formado en los azules, donde se burla de los comentarios negativos tomando una bebida con una particular broma.

Marcelo Morales se burló de los críticos por su peso en la U. Foto: Luis Quinteros/Photosport

Marcelo Morales bromea con las críticas por su físico en la U

Marcelo Morales vivió intensas semanas antes de poder ser titular en Universidad de Chile el Superclásico, donde por su condición física tuvo entreamientos en jornada doble, además que era seguido de cerca por el preparador físico y nutricionista.

Un esfuerzo que le valió ser estelar ante Colo Colo en el Monumental, además que liderar las celebraciones, donde de inmediato se molestó por lo que ha vivido; “Pizza, pizza”, gritó en la cancha mientras todos festejaban.

No sólo fue eso, porque también se le vio tomando una bebida tras la pasada por camarínes, mostrando a la cámara lo que estaba consumiendo y también tirando la talla: “Es zero, es zero calorías”.

En resumen:

Universidad de Chile venció 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental con gol de Matías Zaldivia.

Marcelo Morales fue titular tras realizar entrenamientos en doble jornada por su condición física.

El técnico Francisco Meneghini cortó una racha de cuatro partidos sin obtener victorias.