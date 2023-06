Universidad de Chile está viviendo un verdadero dolor de cabeza previo a su regreso a las canchas. El próximo miércoles 21 de junio el Romántico Viajero se enfrenta a O’Higgins por la Copa Chile, un duelo al que están intentando cambiarle la fecha.

El elenco estudiantil está complicado al tener jugadores en la selección chilena, tratando incluso de pedir su liberación. Esto llevó a que en las últimas horas se rumoreara con una posible reprogramación del encuentro, recibiendo un portazo desde el Capo de Provincia.

O’Higgins le da un portazo a la U para cambiar fecha del partido por Copa Chile

Universidad de Chile está buscando la manera de reprogramar su partido con O’Higgins en la Copa Chile. La situación ha generado molestia en el Capo de Provincia, que este miércoles respondió a la idea del club con un portazo.

Pablo Hoffman, presidente del club de Rancagua, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y dejó clara la postura. “Este partido había sido programado para una fecha anterior y la U pidió postergarlo”.

“La ANFP dijo que si había seleccionados, no era motivo para atrasar el partido. Ambos clubes se comprometieron a jugar en estas fechas, independiente si tuviesen seleccionados o no”, añadió el mandamás de O’Higgins.

A tal punto llegaron las cosas, que Pablo Hoffman aseguró que llamó apenas supo de la idea de la U. “Cuando supe esto, llamé a la ANFP y dijo que no iba a atrasar el partido, porque la U no tiene estadio para otro día que no sea el 21”.

Por ahora, la Copa Chile mantiene su programación para todos los partidos. Universidad de Chile tendrá que arreglárselas con lo que tiene para enfrentar a O’Higgins, donde se juegan el boleto a la próxima ronda.