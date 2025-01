Una de las grandes polémicas en el fútbol chileno tiene que ver con la supuesta relación que tendría Universidad de Chile con Huachipato, que siempre da que hablar con el tema de los fichajes.

Un tema que, si bien el mundo del fútbol intenta mantenerse aparte de las polémicas, el nuevo entrenador de Huachipato intentó responder por cómo lo vive desde adentro,

Fue Jaime García en conversación con Redgol que profundizó en este rumor que siempre está latente en las noticias deportiva en el país, pero donde no se ha tenido una respuesta absoluta, además de la venta del club acerero donde aparecieron nombres que ya trabajaron con él en Ñublense.

“¿Huachipato y la U? Uno puede decir ‘yo veo lo deportivo nada más, no veo más allá’, pero si me preguntas a mí yo veo la relación con mi presidente, que es Hernán (Rosenblum). Uno de los únicos que me llamó y se preocupó cuando estaba cesante es Patrick (Kiblisky). El único que me llamó para saber cómo estaba. Todos los días. Le tengo respeto como persona, es un amigo y si él quiere volver a Huachipato, están los portones abiertos.”, detalló.

Jaime García habla desde la interna de Huachipato y su relación con dirigentes ex Ñublense. Foto: Raul Zamora/Photosport

Jaime García y la confianza con la gente que trabaja

Jaime García sabe las polémicas que se han generado con la supuesta relación de Universidad de Chile con Huachipato, aunque prefiere enfocarse en lo que puede ver en el club acerero, donde ahora es parte del proceso de los refuerzos para el club, pese a que el nombre de Kiblisky fue relacionado con la compra del cuadro de Talcahuano.

“Yo no tengo que preguntarle cosas a Hernán, a mí no me corresponde, conmigo hubo transparencia y trajimos jugadores que costó sacar, trabajamos bien en los años que estuve con él”, detalló.

“Si en algún momento quiere aparecer alguien con quien trabajé, bienvenido sea. Con Hernán tenemos un grado de confianza, también hay una protección hacia mí. Y si los resultados no se dan yo me voy callado, como siempre lo hice de todos lados”, explicó.

Por lo mismo, asegura que se mantiene al marge de las situaciones que se hablan en el fútbol, como las triangulaciones, donde asegura que se enfoca en el trabajo como entrenador.

“No saco temas que no corresponden al fútbol. Porque lo natural de la vida es que después todo se sabe, no tengo para qué mentir. Trato de quedarme callado. Entonces eso de triangulaciones más o triangulaciones menos, a mí no me corresponde, porque en realidad las veces que he estado con la dirigencia que trabajé, no tengo nada que decir. Y mi conciencia la tengo tranquila como profesional“, finalizó.