Ciper Chile lo hace de nuevo y el fútbol chileno suma una nueva y oscura arista en medio de su profunda crisis de transparencia en la administración de los clubes. La llegada de las sociedades anónimas al fútbol serían un salto de calidad decían, pero mientras algunos empresarios poco sabían de fútbol, otros han demostrado que para llegar a la cima financiera no se puede ser tan limpios.

Las sociedades anónimas llegarían a profesionalizar y transparentar el fútbol chileno, decían… Como sea, era un secreto a voces.

Hace poco, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Marcelo Ambrosio vendieron la propiedad en Huachipato y el nuevo dueño es Hernán Rosemblum. Los rumores de in mediato apuntaron a la presencia de Patricio Kiblisky, dueño de Ñublense y cercano a Victoriano Cerda en lo personal y financiero.

En Ñublense, Rosemblum fue mano derecha de Kiblisky como gerente general de los chillanejos. Según Ciper, el nuevo dueño de Huachipato adquirió el club con un préstamo obtenido en Estados Unidos, desde un fondo administrado por el mismo Kiblisky…

¿Nexos de Huachipato y la U? Cerda, Rosemblum, Kiblisky y Clark en la mira

“El fondo también es administrado por un socio de Victoriano Cerda, vendedor del equipo acerero”, informa Ciper. Agregan que “Huachipato fue adquirido recientemente por Hernán Rosemblum, quien pudo concretar la compra gracias a un préstamo de US$3,6 millones que le proporcionó un fondo constituido en Delaware. Ese fondo es administrado por Patricio Kiblinsky y Jacques Gliksberg. Este último es socio de Victoriano Cerda, uno de los vendedores del club, en una compañía que opera en Miami”.

Y las triangulaciones no paran y le pegan a Universidad de Chile: “algunos de los involucrados en la venta del equipo acerero (como Cerda y Kiblisky) han tenido relaciones de negocios con protagonistas de la operación en la U (como Michael Clark y el grupo Sartor)”, complementan reforzando los “rumores” sobre el nexos entre Azul Azul y los acereros.

Incluso hace algún tiempo, Rosemblum había descartado que Kiblisky tuviera algo que ver con su operación en Huachipato: “a mí me hubiera encantado que Patrick me hubiera acompañado (…) pero es incompatible con sus actividades profesionales, de negocios. No hay nada”, dijo suelto de cuerpo a La Tercera.

Mientras, Ciper añade que “un fondo administrado por Patricio Kiblisky, constituido en Estados Unidos, financió la compra de las acciones del club a través de un préstamo de US$3,6 millones. El contrato del crédito y sus condiciones -documento que señala expresamente que el dinero se destinaría a tomar el control de Huachipato- fue suscrito el 25 de noviembre pasado. Lo firmaron una sociedad de Rosemblum y el fondo manejado por Kiblisky, denominado Sportscap Credit Fund LLC. En el documento se pactó que el monto debe estar reintegrado para diciembre de 2029. El mismo día, las partes sellaron un acuerdo de prestación de servicios que es confidencial”.

“En 2022, Cerda y Gliksberg participan en una sociedad llamada RVX, que opera en Miami y que gestiona inversiones en paraísos fiscales. Allí también figuran como socios dos hermanos y un primo de Patricio Kiblisky. En 2017, Cerda vendió la Isapre Masvida (hoy Nueva Masvida) a Gliskberg y al resto de los miembros del grupo Nexus”, sostiene además la publicación.

Aportan que “algunos de los protagonistas de la compraventa de Huachipato también han hecho negocios en el pasado con Clark y Sartor. Por ejemplo, Clark asesoró al club Ñublense cuando era administrado por Kiblisky y a una empresa panameña del mismo empresario. El nuevo controlador de Azul Azul también ha asesorado al grupo Nexus. Y en un fondo de Sartor que fue congelado por la CMF figura como aportante Nexus Chile”.

Por último, y en escueta respuesta a Ciper, Hernán Rosemblum sentencia que “no tengo claridad si es él (Kiblisky) quien lo administra (el fondo). Yo entiendo que no”. Esto tras explicarle que se encontraron documentos que prueban lo contrario.

Al fútbol chileno lo hunden como el Titanic.