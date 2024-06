Israel Poblete y Universidad de Chile aún no pueden olvidar el histórico triunfo por 0-1 de la U versión Gustavo Álvarez contra Colo Colo, en el estadio Monumental. Fue el pasado 10 de marzo por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2024.

En conversación con LUN, el autor del único gol del último Superclásico abordó cómo cambió su vida y status en la U tras la conquista marcada con la camiseta azul ante los archirrivales.

“De verdad a ese gol le he ido tomando el peso con el correr de los meses y seguro con los años incluso voy a recordarlo por lo que significó. Pero en el momento para mí fue un gol importante y no mucho más”, dijo Poblete.

“Yo creo que si soy campeón lo voy a sentir en el momento mucho más. Pero tengo claro que para los hinchas de la U fue un gol más que histórico , casi trascendental y lo mejor que pueden haber vivido este año”, comparó el volante azul.

“Más importante ganarle a Colo Colo que ser campeón”

De hecho, Poblete consideró que ese gol para los azules ha sido “más importante que celebrar un título incluso. Me he dado cuenta de que al hincha de la U, al más fanático, le importa más ganarle a Colo Colo que ser campeón”.

“Por lo que generó esta victoria, a mí los hinchas de la U me paran en la calle para agradecerme. Una persona me dijo que lo hice llorar y es algo que de verdad nunca pensé que alguien me diría. Para mí fue un gol importante que además ayudó a sacarnos una presión histórica, pero no quiero que sea lo más importante del año para mí. Yo quiero ser campeón”, concluyó sobre el tema.

El histórico gol de Israel Poblete contra Colo Colo en el Superclásico.

Por otro lado, el mediocampista de Universidad de Chile sostuvo que “siempre me gustó el brasileño Kaka, por lo fino y técnico para jugar. En Chile mi modelo ha sido Charles Aránguiz, un jugadorazo”.

Y sobre la posible llegada de Aránguiz como refuerzo, a cubrir su misma posición, expone que “igual me esforzaría para que le costara. Me encantaría tenerlo como compañero porque es uno de los jugadores más importantes de la historia y seguro aprendería mucho de él”.

“Esta U presiona y propone. Ese es el fútbol que siente el profe Gustavo Álvarez y que ha logrado establecer como nuestro”, sentenció Israel Poblete sobre esta Universidad de Chile 2024.