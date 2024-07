Ignacio Vásquez brilla como la nueva joya de la U: "El DT me dijo que lo hiciera como en el barrio"

Universidad de Chile tuvo una gran figura en el encuentro donde goleó por 7-0 a San Antonio Unido, por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile 2024.

Los azules se impusieron con categoría en el Estadio Nacional, donde uno de los aprovechó su gran oportunidad fue Ignacio Vásquez, la nueva joya que tiene la U entre sus filas.

El jugador, que nació futbolísticamente en Cobresal, marcó dos goles y se anotó con una asistencia, en su estreno como titular con la camiseta bullanguera, donde celebró con todo una noche mágica.

Por lo mismo, fue elegido la figura del partido por la transmisión televisiva, donde mostró mucha madurez en sus declaraciones, donde reveló el gran mensaje que le entregó el técnico Gustavo Álvarez.

Ignacio Vásquez mostró todo su juego en la U. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

Ignacio Vásquez se ilumina en la U

Fue tras el partido que el joven atacante fue premiado como el jugador del partido para TNT Sports, donde lo esperaron mientras era festejado por sus compañeros.

“Feliz, la verdad que jugar aquí en el Estadio Nacional es un sueño de niño que pude cumplir, además con el apoyo del público, más encima tener una buena actuación y hacer dos goles me pone muy feliz”, comentó Vásquez.

Pese a todo, asegura que se toma todo con calma lo que está viviendo y que debe sacar conclusiones de sus primeros partidos con la U.

“Pero con tranquilidad y humildad siempre, me falta mucho por mejorar, y creo que vamos por buen camino, ojalá poder sumar más minutos, pero con tranquilidad. Estoy siempre con los pies en la tierra. Sé que hice dos goles pero me falta por mejorar, lo seguiré haciendo en los entrenamientos y de a poco ir para arriba”, profundizó.

Los jóvenes de la U sacaron la cara en la Copa Chile. Foto: U de Chile.

El mensaje de Álvarez a Ignacio Vásquez

El joven jugador de 18 años también reveló un potente mensaje que le entregó Gustavo Álvarez en la semana, cuando le confirmó que sería titular ante San Antonio Unido.

“Cuando el técnico me dijo que sería titular me puse feliz, es un sueño. Me dijo que disfrutara, que lo hiciera como en el barrio, como en Cobresal, como en las inferiores y así lo hice. Disfruté del juego y fue un gran partido”, explicó.

El jugador también tuvo tiempo para explicar sus mentores en su joven carrera: “Mi ídolo, fue mi papá siempre. Futbolísticamente, me gusta el juego de Neymar. Estoy con ganas de seguir trabajando, con humildad, y tratar de hacerlo lo mejor posible para sumar más minutos”.

