DT Gustavo Álvarez no tiene a la U como favorita al título: "Va el 20% del torneo y queda muchísimo"

Universidad de Chile, Gustavo Álvarez y el plantel del Chuncho tienen felices a los hinchas azules. Después de mucho, mucho tiempo, la U alcanza y se mantiene en la punta, segundos y superados sólo por la diferencia de goles de Deportes Iquique, ambos con 16 unidades en seis partidos jugados.

Los azules marchan invictos con cinco triunfos y un empate. Ante Unión Española buscarán quedarse con la punta en exclusiva. Sin embargo, el DT de la U pone paños fríos y se saca la presión. ¿Universidad de Chile es candidata y favorita para ganar el título del Campeonato Nacional a fin de año?

“No, me parece que recién va el 20 por ciento del torneo y queda muchísimo. Hay que ir día a día, partido a partido. Insisto con las respuestas anteriores. La tabla la miro, me importa, pero no es lo más importante”, dijo Gustavo Álvarez.

El entrenador agregó que “me enfoco en que el equipo juegue cada día mejor y a los jugadores sacarles el mejor rendimiento. En consecuencia, la tabla de posiciones va a ser, más que un objetivo, una consecuencia”.

Por mejorar y el equipo ante UE

Por otro lado, y respecto al reciente duelo contra Cobreloa, el adiestrador sostuvo que “el último partido tuvo una particularidad. Fue el partido en que generamos más ocasiones de gol. Podemos decir que la fase ofensiva está teniendo un buen rendimiento. Uno debe estar preparado para que termine en gol y trabajamos para que lo sea”.

“La competencia más importante es contra nosotros mismos y circunstancialmente con los rivales de turno, fecha a fecha. Nuestro gran desafío es la evolución permanente. Nosotros debemos ser cada vez mejores porque eso nos va a acercar a la victoria muchísimo”, añade.

Respecto a lo que ha probado en las prácticas y posibles cambios en la formación de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez sentencia que “los once puestos están en disputa y todavía queda un día para confirmar al equipo. Ningún nombre propio está por encima del funcionamiento colectivo”.

¿Cuándo juega la U contra Unión Española?

El próximo partido de Universidad de Chile está programado para este domingo 7 de abril, desde las 20:00 horas, por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2024, como vista en el estadio Santa Laura.