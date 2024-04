Gustavo Álvarez tiene pensada una formación para la U en la 7° fecha del Campeonato Nacional 2024. Los azules deben defender el liderato en un partido contra Unión Española, que alcanzó la cuarta posición de la tabla gracias a la victoria ante Ñublense.

El DT argentino ha dado pruebas de conceder oportunidades y modificar alineaciones. De hecho, en la gran victoria frente a Cobreloa en Calama, Álvarez apostó por Ignacio Tapia en lugar de su compatriota Emmanuel Ojeda. Precisamente en la retaguardia sigue en la búsqueda de fórmulas.

Así al menos lo informó Emisora Bullanguera, que dio cuenta que David Retamal estuvo en la alineación que el exentrenador de Huachipato dispuso en el Centro Deportivo Azul este 4 de abril. El zaguero de 20 años realizó la pretemporada con el plantel profesional. Contabiliza dos citaciones, pero todavía no se estrena en el Romántico Viajero. Y apareció en la oncena de Gustavo Álvarez.

Pero no fue la única sorpresa. Al menos no en función de lo que ha hecho durante los días posteriores a la victoria en el estadio Zorros del Desierto. Luciano Pons había ganado algunos bonos para ser el titular en reemplazo de Cristian Palacios, quien aquejado de un problema físico no estará ante la Furia Roja. Eso también se modificó este jueves.

Álvarez retoca la formación de la U: Retamal y Guerra prueban de titulares

Gustavo Álvarez sabe perfectamente que la formación de la U comienza a consolidarse. Pero que también los necesitará a todos bien, pues la temporada ofrece vaivenes que hay que resolver. Así ocurrió en los Acereros, que transfirieron a Javier Altamirano a mediados de 2023.

Por eso mismo, con dos entrenamientos por delante es bueno darle algunas pinceladas al equipo. A la presencia de David Retamal se sumó la de Nicolás Guerra, quien tuvo un ingreso estelar en Calama. Le puso broche de oro al gran partido de Marcelo Morales, quien asistió al Nico para el 3-1 de los azules.

Así las cosas, la alineación que puso en cancha el trasandino comenzó con Gabriel Castellón en la portería; David Retamal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la zaga; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Marcelo Díaz y Marcelo Morales en la línea media; Maximiliano Guerrero, Leandro Fernández y Nicolás Guerra en el tridente ofensivo. Habrá que ver si mantiene esa oncena o si todo queda en apenas un testeo de posibles variantes para el largo camino por recorrer.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Unión Española por la 7° fecha del Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile invirtió la localía con Unión Española y será visitante de los hispanos en el estadio Santa Laura. El partido, válido por la 7° fecha del Campeonato Nacional 2024, se disputará el domingo 7 de abril desde las 20 horas, según el horario de Chile continental.

Así va la U en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile mira a todos desde arriba acompañada de Deportes Iquique, pues ambos equipos contabilizan 16 puntos al cabo de seis partidos.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!