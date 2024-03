DT de la U le pone un escudo a Luciano Pons: "No tiene ningún problema de adaptación"

La U afina detalles para recuperar el duelo pendiente contra Cobresal y Luciano Pons corre desde atrás en la consideración de Gustavo Álvarez. El centrodelantero argentino fue el “9” escogido para reforzar el bloque ofensivo. Pero no ha estado ni cerca de anotar su primer gol de azul.

Para colmo, ya suma una tarjeta roja: Pons fue expulsado en la victoria de Universidad de Chile ante Audax Italiano. En la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024, el trasandino inició como titular. Pero en los 58′ dejó con un jugador menos al Bulla.

Un codazo a Santiago Dittborn terminó con la expulsión directa por parte del árbitro Juan Lara. Luciano Pons también tuvo minutos en el Superclásico 195 frente a Colo Colo. Pero su nivel estuvo muy por debajo de las expectativas, aunque ayudó a despejar un par de balones aéreos defensivos.

Sólo suma 94 minutos de acción sobre el campo de juego. “Siempre se requiere un tiempo de adaptación. Incluso si cambia entre dos equipos en la misma liga. O el mismo equipo con un cambio de entrenador. El jugador debe adaptarse. Si encima se cambia de país, idiosincrasia y cultura requiere otra adaptación. Entonces son dos adaptaciones”, explicó Gustavo Álvarez.

Con ese argumento intentó explicar las nuevas costumbres que debe adquirir un jugador que llega a otro país. “Pero Luciano no tiene ningún problema de adaptación. Es algo lógico que sucede. Usted me dirá ‘bueno, pero no está jugando de titular’. Y eso habla bien del plantel y las variantes que tenemos”, aseguró el exentrenador de Huachipato.

Gustavo Álvarez felicita al plantel de la U por la suplencia de Luciano Pons

Gustavo Álvarez debe preparar a la U para ponerse al día en el Campeonato Nacional 2024 y Luciano Pons seguirá por detrás de tres delanteros. Hoy en día, el argentino aparece detrás de Leandro Fernández, el Chorri Palacios e incluso de Nicolás Guerra.

“Cualquiera de los que puede jugar de 9 está para jugar como titular, sin temor a equivocarme. Hay jugadores que no suman minutos porque hay otros con buen rendimiento y están esperando su oportunidad”, detalló el trasandino, quien dirigió dos clubes en Perú: Atlético Grau y Sport Boys.

Agregó que “no es una preocupación para nada. Lo de la adaptación es verdad. Pero es para todos los jugadores”. Un respaldo para el atacante que llegó desde el Deportivo Independiente Medellín de Colombia. Y que también tuvo un paso por Banfield, donde fue dirigido por Javier Sanguinetti, curiosamente el DT que reemplazó a Álvarez en el Campeón del Sur.

¿Cuándo juega Universidad de Chile contra Cobresal?

La U recibe a Cobresal este lunes 25 de marzo en el Estadio Nacional desde las 19 horas, según el horario de Chile continental. El partido pendiente es válido por la primera fecha del Campeonato Nacional 2024.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!