Universidad de Chile se alista para el regreso al Campeonato Nacional, luego del receso de Fiestas Patrias, donde debe seguir en la pelea por el título en la parte alta de la tabla de posiciones.

Por lo mismo, en la fecha 25 del torneo le corresponde recibir a Huachipato, un duelo especial para el técnico Gustavo Álvarez, pero donde, además, tuvo que mover su formación titular con un arriesgado plan.

Esto, porque la baja obligada de Maximiliano Guerrero, por acumulación de tarjetas amarillas, hace que tenga que mover su plan de ataque y se juegue todas sus fichas en su hombre comodín.

Matías Sepúlveda será finalmente el jugador que acompañe a Cristián Palacios y Leandro Fernández en ataque, dejando en banca a jugadores como Ignacio Vásquez o Nicolás Guerra.

Matías Sepúlveda asumirá un rol en el ataque de Universidad de Chile vs Huachipato. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Matías Sepúlveda el gran comodín de Álvarez en U de Chile

Fue el propio entrenador Gustavo Álvarez quien explicó una nueva y arriesgada opción con Matías Sepúlveda, a quien ha ocupado en varias posiciones dentro de sus planteamientos en Universidad de Chile.

“La combinación de funciones de esos tres puestos, no se debe resentir. Esa es mi tarea, lograr eso. Espero un partido donde sí está la ausencia de Guerrero, pero que el equipo no carezca de esa función”, explicó por poner a un jugador que no es base en ese puesto.

En ese sentido, el técnico de la U vuelve apostar por una frase que ha ocupado toda la temporada, donde acomoda a los jugadores al esquema que necesita, en una muestra de compromiso de su plantel.

“Esperemos no perder anda. Si entra un nombre propio por otro que cumpla la misma función. Cerrar la banda por ese sector, después tener asociación y profundidad vertical o diagonal para terminar bien la jugada. Esas cosas son para reemplazar jugadores y que no se pierda el funcionamiento”, detalló.

¿Cuándo juega U de Chile vs Huachipato por el Campeonato Nacional?

Los azules fueron programados para la jornada del martes 24 de septiembre, donde reciben a contar de las 20.00 horas a Huachipato, en el Estadio Nacional, en un encuentro válido por la fecha 25 del Campeonato Nacional.