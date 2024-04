Universidad de Chile sigue dando la pelea por el liderato del Campeonato Nacional 2024 con un tremendo arranque de temporada. El Romántico Viajero está invicto en el torneo y comparte la cima con Deportes Iquique gracias al gran nivel de varias de sus figuras.

Sin embargo, mientras algunos jugadores brillan hay otros que no han estado a la altura del desafío. Uno de ellos es Luciano Pons, quien llegó como la carta de gol para la campaña en disputa pero no ha logrado responder a la confianza de Gustavo Álvarez, algo que lo tiene colgado para Juan Cristóbal Guarello.

El delantero fue expulsado en el primer partido oficial del Bulla y desde entonces ha sumado pocos minutos. Su nivel llevó al periodista a asegurar que es uno de los candidatos a salir del club a mitad de temporada e incluso se atrevió a instalar a un reemplazante, aunque con polémicas por los representates.

Guarello le pone la lápida a Pons y pone a Larrivey como su reemplazante en la U

Luciano Pons llegó a la U para la temporada 2024 como la gran alternativa para un ataque en llevaba años sin ser protagonista. Pero desde su arribo el atacante argentino casi no ha jugado y, en sus pocos minutos en la cancha, no ha mostrado lo que los hinchas esperan.

Esto llevó a Juan Cristóbal Guarello a sentenciar su paso por el elenco estudiantil. En su programa La Hora de King Kong el periodista aseguró que “no pasó nada” con el artillero ante Cobreloa, duelo en el que ingresó en los 76′.

Para el comunicador, Luciano Pons se perfila como uno de los primeros en dejar a la U de Gustavo Álvarez en la temporada 2024. “Yo creo que es tremendo candidato a poder irse a mitad de año”.

“El tema Pons van a tener que analizarlo porque necesita un tipo en delantera que pueda resolver. Por el momento, van a tener que esperar a medio año… ¿Qué problema veo en La U? Poca banca”, añadió.

Juan Cristóbal Guarello no se quedó ahí y le dio a la U el reemplazante ideal, quien es un viejo conocido. “Creo que Joaquín Larrivey en los segundos tiempos sería mucho más aporte que Pons. ¿Cuál es el problema? El representante”, advirtió.

Ahí el periodista sacó la artillería. “Si Larrivey no se fue de la U por rendimiento, se fue por problemas de cambio de propiedad (…) Creo que si en la U no fuera tan fuerte la presencia de la escudería, lo de Larrivey no me parece ninguna locura para traerlo el segundo semestre y tener un golcito cada dos partidos”.

Finalmente, recalcó que el Bati tiene todo para aportar en la U de Gustavo Álvarez. “Asegurar tener un nueve que conoce la camiseta, que pese a la veteranía ya en Magallanes demostró que estaba”, cerró.

¿Cuáles son los números de Luciano Pons en la U?

En lo que va de temporada 2024, Luciano Pons ha logrado disputar un total de cuatro partidos oficiales con la U. En ellos no registra goles ni asistencias, alcanzando los 112 minutos dentro de la cancha. Además suma una tarjeta roja (ante Audax Italiano).

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile intentará seguir firme en la cima del Campeonato Nacional 2024 este fin de semana. El día domingo 7 de abril a las 20:00 horas el Bulla visita a Unión Española en el estadio Santa Laura.

