La situación de Mauricio Pellegrino en Universidad de Chile está pendiendo de un hilo. Aunque todo indica que esperarán que termine la temporada 2023 dirigiendo a la U, parece ser un hecho que el DT cordobés dejará el Centro Deportivo Azul a fines de este año.

La suma de malos resultados durante la segunda rueda del Campeonato Nacional tienen a la plana mayor de Azul Azul buscando un nuevo entrenador para el próximo año. Según Juan Cristóbal Guarello, es el momento de repatriar a Jorge Sampaoli, 10 años después de su salida.

En Deportes en Agricultura, el comunicador aseguró que “Sampaoli demandará por cualquier cosa a Flamengo. Pero el tema de fondo de lo que quiero decir es lo siguiente: la U, ya que Aubert es amigo de esta dirigencia, de Pesce y Cerda, vayan a hablar con Sampa y le dicen ‘te necesitamos para el 2024’”, comentó.

“Le va a decir: ‘yo valgo 800 millones’. ‘No, vo ya gánate plata, vas a ganar plata en la medida que ganemos porque tu carrera viene en bajada. En Argentina no te van a contratar, saliste mal de Sevilla, de Flamengo. En la U te aman, tienes carta blanca y tienes la capacidad de sacarle rendimiento a los jóvenes’”, agregó.

Guarello cree que Victoriano Cerda es quien debe negociar con Sampaoli. “Acá no hay ni un cabrón, le sacas rendimiento a jugadores que parecen muertos y los hinchas lo aman y le van a llenar el estadio porque el próximo año sí van a jugar en el Nacional. ‘Ahí armamos algo, pero no me cambies el contrato todas las semanas'”, explica.

“Para eso mandas a Victoriano que es bueno para eso y traes a Sampaoli. Este es el momento para que la U traiga de regreso a Sampaoli. O sea, que el primero de enero empezara a trabajar en la U; que vaya a conocer a todos los juveniles, que saque tres o cuatro joyas y les va a sacar la punta mal”, añadió JCG.

Entonces, ¿qué fórmula deben seguir? “Eliges un par de jugadores subvalorados del fútbol chileno y le vas a sacar rendimiento y vas a quedar como rey porque vas a llenar todos los estadios. No vamos a ganar la Sudamericana de nuevo, pero capaz que la hace (ganar en el Monumental). Sería un golpe energético”, destacó.

¿Cuántos partidos lleva la U sin ganar?

Frente a Deportes Copiapó, Universidad de Chile completó ocho partidos sin triunfos en el Campeonato Nacional. Antes, perdió con Unión Española, Palestino, Magallanes, O’Higgins y Unión La Calera, y empató con Curicó Unido y Colo Colo.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras la derrota ante Copiapó, y las dudas sobre la continuidad de Mauricio Pellegrino en la banca azul, Universidad de Chile recibe a Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre.

