Franco Calderón confirma primera oferta de la U: "Hasta ahora no hay nada cerrado"

Durante la pasada semana, e incluso en las últimas horas, tanto en Argentina como en nuestro país, se da por hecho que el defensor Franco Calderón será el primer refuerzo en Universidad de Chile para la temporada 2024, pese a que aún no termina el actual torneo.

Incluso, se informó que el ex jugador de Unión de Santa Fe, que acaba de salvarse del descenso, firmará un contrato con el Romántico Viajero hasta diciembre del 2026; sin embargo, falta conocer la palabra del principal involucrado en esta noticia.

Así fue que Radio Cooperativa se contactó con Calderón para preguntarle si es que está listo como nuevo refuerzo de la U, y en su respuesta afirma que “llegó la propuesta, pero de momento no hay nada cerrado. No te puedo dar mucha información, no la sé de momento”.

Si bien el argentino reconoce contactos con la dirigencia azul para llegar al club, el central es enfático en aclarar que “hasta ahora, no hay nada cerrado”, y que ante las noticias que le vinculan con el fútbol chileno, recalca que “solo son rumores nada más“.

¿Qué experiencia tiene Franco Calderón?

Tras debutar en 2019 con Unión de Santa Fe, el central disputó 2.809 minutos sólo este 2023 en la Primera División Argentina con el mismo equipo mencionado. En 2022 registró 3.876′ entre Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

¿Cuántos años tiene el defensa?

Franco Ezequiel Calderón, defensa central de Unión de Santa Fe y probable refuerzo de Universidad de Chile para el 2024, cumplió 25 años el pasado 13 de mayo de 2023. Tiene un hermano mellizo: Pablo Calderón, también futbolista.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

En el marco de la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023, Universidad de Chile será actor secundario en la definición por el título, cuando visite a Cobresal, en el Estadio El Cobre de El Salvador, este domingo 3 de diciembre, desde las 18:00 horas.

¿Les gustaría Franco Calderón como nuevo refuerzo en Universidad de Chile? ¿Les gustaría Franco Calderón como nuevo refuerzo en Universidad de Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.