Qué duda cabe, Felipe Mora dejó un recuerdo muy positivo en la U de Chile, donde pudo mostrar toda su técnica para resolver situaciones difíciles en el área y ser campeón nacional en aquel equipo dirigido por Guillermo Hoyos que le arrebató el título al Colo Colo de Pablo Guede.

Además de ese rendimiento, el Romántico Viajero ganó dinero gracias a Mora, quien llegó al Centro Deportivo Azul procedente de Audax Italiano a cambio de muy poco más de 1 millón de dólares, según el reporte de Transfermarkt. Los 20 goles que anotó en 30 partidos por el Bulla lo llevaron a la Liga MX.

El Cruz Azul de México pagó 4 millones 300 mil dólares para quedarse con sus conquistas. Por estos días, Felipe Mora tiene 32 años y milita en el Portland Timbers de Estados Unidos, que acaba de recibir a otro chileno: Alexander Aravena.

Felipe Mora y algo que se hizo hábito en la U: marcar goles y celebrar. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Fue en ese contexto que Mora atendió a Fare Sport México y confirmó que su cercanía con Universidad de Chile estuvo cerca de concretar un retorno. Al menos desde el lado del club, se buscó. “se estuvo hablando, lo estuvo viendo mi representante”, reconoció el ariete, quien también jugó en los Pumas de la UNAM.

Felipe Mora grita un gol junto a Leandro Benegas. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Pero yo tenía una cláusula si es que el club quería renovarme. El Portland la ejecutó y me tocó quedarme acá”, apuntó el Pipe, quien también aplaudió el nivel de la Major League Soccer de Estados Unidos, donde suele haber participación chilena.

Felipe Mora y un gol en el Portland Timbers, donde lleva 53 goles en 164 partidos. Todo un referente del club. (Soobum Im/Getty Images).

Aunque hubo un jugador chileno de esa liga que volvió al país, precisamente a la U: Marcelo Morales, quien fue cedido por el New York Red Bull. “Es una liga que en el último tiempo creció muchísimo y donde puedes desarrollarte de la mejor manera para poder dar un salto de calidad”, contó Felipe Mora.

Publicidad

Publicidad

ver también Felipe Mora aclara su frustrado arribo a U de Chile: “Estuvimos en conversaciones, pero…”

Felipe Mora aborda otra vez la negociación para regresar a U de Chile

Felipe Mora no especificó fechas sobre estas charlas que hubo entre la U de Chile, que finalmente cerró los fichajes de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Dos ex delanteros de Colo Colo que han estado más en el centro médico que en la cancha, aunque vale decir que el Gato le dio la asistencia a Matías Zaldivia en el estadio Monumental.

Por el lado del Pipe Mora, defendió el nivel de la Major League Soccer. “Se van a encontrar con una liga muy intensa, muy física y con jugadores de distintas partes del mundo que son fuertes. En su tiempo hubo grandes jugadores chilenos acá jugando en la MLS que duraron mucho tiempo. Creo que es una liga para desarrollarte de la mejor manera“, dijo.

También abordó el momento que vive la selección chilena. Bajo la tutela de Nicolás Córdova disputará dos amistosos a fines de marzo: ante Nueva Zelanda y Cabo Verde, ambos países mundialistas. “Está en un proceso de recambio. En esta última nómina fueron muchos jugadores jóvenes, creo que es la instancia para verlos”.

Publicidad

Publicidad

Felipe Mora suma un gol en la selección chilena, donde jugó 11 partidos. (Andres Pina/Photosport).

“Hay un técnico que es capaz de poder darle esa variedad de jugadores a la selección. Conoce y ha trabajado con las selecciones menores de Chile. Es un proceso nuevo. Tenemos que tirar todos para un mismo lado ytratar de que Chile vuelva a jugar un Mundial”, afirmó. Fue el respaldo para Córdova en este interinato cada vez más largo que lidera en Juan Pinto Durán.