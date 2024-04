David Retamal vivió un día imborrable en la U. El defensor de 20 años tuvo su estreno en el plantel profesional azul. Y más encima pudo ayudar a dejar invicta la portería de Gabriel Castellón en el triunfo por 1-0 contra la Unión Española. Después del partido, la sonrisa no se le iba de la cara por nada del mundo.

Retamal fue uno de los jugadores de Universidad de Chile que sacó la voz en la zona mixta del estadio Santa Laura. “Desde el año pasado que nos venimos conociendo con mis compañeros. Este año empezó de otra manera, con más confianza desde el minuto 1″, reflexionó el zaguero, quien ocupó el lugar de Ignacio Tapia en la oncena.

“Este club te pide estar preparado para la mínima oportunidad. Así me sentí y me lo hicieron sentir mis compañeros. El equipo venía en alza, en un nivel altísimo. Eso hace crecer colectivamente al equipo. Todos están preparados para la mínima oportunidad de entrar”, añadió Retamal en declaraciones difundidas por Emisora Bullanguera.

Por cierto, tuvo dos consejeros muy experimentados: Matías Zaldivia, pilar de la zaga del Bulla. Y Franco Calderón, defensor que llegó este año al club desde Unión Santa Fe de Argentina. “Con los chiquillos tenemos una linda relación. Me dieron la confianza. El profe también me la dio”, contó Retamal.

“Tenía que estar tranquilo, no apurarme ni desesperarme. Siendo yo mismo iban a salir las cosas bien. Lo principal que me dijo fue que disfrutara el momento, que fuera ganando confianza, escuchara a Franco y Matías. Así se dio”, manifestó el sonriente marcador central surgido en las juveniles del club.

David Retamal y su debut en la U: “Una cosa es que te den la confianza y otra que tú te la ganes”

David Retamal quiere ir por más en la U. Si bien ocupó el lugar de Ignacio Tapia, también se impuso en la lucha por el puesto al argentino Emmanuel Ojeda, quien disputó varios encuentros en la última línea. Ante esto, el defensor de 20 años reconoce haber tenido respaldo absoluto en el club.

“La dirigencia me dio la confianza a principios de año. Pero una cosa es que te den la confianza y otra, que tú te la ganes. Siento que he hecho las cosas bien, que me he ganado el espacio. Hay que seguir ratificando”, apuntó David Retamal con muchas ganas de más momentos en el terreno de juego con el Bulla.

Por el momento, el Romántico Viajero debe dar vuelta la página para afrontar otro desafío por el Campeonato Nacional 2024: este 14 de abril, Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido por la 8° jornada. El partido se disputará en el Estadio Nacional a contar de las 12:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así van Universidad de Chile y Coquimbo Unido en la tabla del Campeonato Nacional 2024

La U mira a todos desde arriba en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024, mientras que Coquimbo Unido se ubica así. Ambos contabilizan siete partidos disputados.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!