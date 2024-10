El delantero parece tener una oportunidad perfecta para recuperar terreno, pero Gustavo Álvarez simplemente no lo tiene considerado. Remarcaron las razones por las que no encaja.

Universidad de Chile cedió puntos claves en el liderato y ahora deberá ir a defender como sea la cima del Campeonato Nacional. El Romántico Viajero se prepara para su duelo con Unión La Calera, para el que tendrá una sensible baja en ataque tras la expulsión de Leandro Fernández.

El delantero vio la tarjeta roja en una jugada que ha desatado todo tipo de polémicas, pero que finalmente le significará un castigo de parte de la ANFP. Esto abre un espacio en la delantera donde muchos esperan ver a Luciano Pons, pero esto parece estar más lejos que cerca.

El atacante llegó de la mano de Gustavo Álvarez al Romántico Viajero pero ha estado muy lejos de las expectativas. Las cosas llegan a tal punto que, según revelaron, el DT ya está cansado de esperarlo y ni con la ausencia de Leandro Fernández puede ser considerado.

Luciano Pons no aparece ni como opción en la U

Luciano Pons llegó a la U para ser una alternativa en la delantera, pero ha estado lejos de eso. El atacante no ha respondido al desafío y apenas suma minutos, al punto de haber estado cortado en las últimas fechas.

Luciano Pons no tiene espacio en la U ni con ausencias en la delantera. Foto: Photosport.

Desde la vuelta con Palestino en Copa Chile el 10 de septiembre que el argentino no suma minutos. Fue suplente en la derrota contra Deportes Iquique después no ser considerado hace semanas, pero no jugó. En el Campeonato Nacional no juega desde el 24 de agosto contra Cobreloa y ahora se ilusiona con cortar su mala.

Pero a pesar de que Leandro Fernández no estará ante Unión La Calera, las cosas no mejorarán para Luciano Pons. Así por lo menos lo dejaron claro este martes en Los Tenores de Radio ADN, donde dos periodistas explicaron su complejo panorama.

Leo Mora explicó el problema que se le genera a la U en ataque. “A la U se le complica porque, por lo menos va a ser un partido que esté afuera Leandro Fernández e Ignacio Vásquez”, señaló.

¿Pero cómo esto afecta a Luciano Pons? Gustavo Álvarez lo volvió a convocar para el duelo con Deportes Iquique, pero no le gustó nada de lo que vio. “Lo probó para el partido con Iquique, pero no quedó para nada contento”.

A sus palabras se sumó Danilo Díaz, quien detalló el motivo por el que no termina de encajar en el esquema azul. “Si pone a Pons, el equipo tiene que empezar a tirar centros, no se va a asociar”.

Por ahora, la U tendrá que preparar el partido ante Unión La Calera con Cristián Palacios y Nicolás Guerra como sus delanteros. La lista de bajas le puede dar una oportunidad de ser citado a Luciano Pons, pero de ahí a jugar quizás la cosa sea mucho más compleja.

¿Cuáles son los números de Luciano Pons en la U?

En lo que va de temporada 2024, Luciano Pons ha logrado disputar un total de 21 partidos oficiales con Universidad de Chile. En ellos ha marcado 3 goles, no registra asistencias y alcanza los 826 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Luciano Pons intentará sumar minutos en un partido clave que se le viene a la U en el Campeonato Nacional. Este sábado 5 de octubre desde las 21:00 horas el Romántico Viajero recibe a Unión La Calera en el Estadio Nacional.