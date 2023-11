Don Francisco revela su gran amor: "Yo siempre he sido hincha de Universidad de Chile"

Este fin de semana se realizará una nueva versión de la Teletón. La cruzada solidaria de 27 horas cumple 45 años y busca alcanzar 37 mil millones de pesos para seguir financiando el proyecto que les brinda una oportunidad de rehabilitación a miles de niños discapacitados.

Edición que no ha estado exenta de polémica, ya que ha tenido dos eventos de tope, ambos ligados con el deporte. El primero y más obvio es el de los Juegos Panamericanos, que de acuerdo con las mismas palabras de Don Francisco “invisibilizó” la cruzada solidaria.

Y el segundo tuvo que ver con la programación del Clásico Universitario para el sábado 11 de noviembre. Si bien es el primero de tres partidos programados para ese día, generó la preocupación en la Teletón porque, al ser un evento de gran envergadura, también podía quitar el foco de atención en la cruzada solidaria.

Pero la ANFP hizo las paces con la Teletón y anunció que el Clásico Universitario iba a ser el clásico de la solidaridad, realizando varios guiños al programa televisivo que se realizará en paralelo y también propiciando a que la gente que vea el partido y asista al estadio, colabore.

Don Francisco revela de qué equipo es hincha

Es por en ese contexto donde Don Francisco asistió este lunes al estadio Santa Laura para ver la derrota de la U ante Everton. Y ahí se encontró con los micrófonos de BolaVip Chile, donde reveló su gran amor en términos futbolísticos: la U.

“Hace mucho tiempo que no venía a Santa Laura. Yo siempre he sido hincha de Universidad de Chile… y también de Rangers”, señaló el animador previo a integrarse a la transmisión de TNT Sports, donde también tuvo la oportunidad de hacer la previa de la Teletón que comienza este 10 de noviembre.

“Ya en su momento, Don Francisco había señalado que “yo soy de Rangers porque soy nacido en Talca. Pero siempre he tenido debilidades por Universidad de Chile”, señaló en su momento Don Francisco, también en el contexto de la promoción de la Teletón.

“El fútbol es único, pero la Teletón une a Chile de una manera un poco distinta, quizás no sea tan diferente, pensándolo bien, porque al final la meta es ganar el partido y si no se logra, no se gana. Ganarlo te da una profunda emoción nacional, te sientes partícipe”, señaló en ese momento.

¿Cuándo empieza la Teletón?

La Teletón comienza este viernes 10 de noviembre a las 22 horas y finalizará, luego de 27 horas de transmisión, cerca de la medianoche del sábado 11 de noviembre. El evento espera reunir 37,3 millones de pesos para seguir financiando el proyecto de la fundación.

¿Cómo puedo aportar a la Teletón?

Anteriormente, solo se podía aportar mediante la cuenta 24500-03, del Banco de Chile. Sin embargo, ahora se puede hacer mediante cualquier app de todos los bancos asociados a la cruzada solidaria. Además, si se quiere, también se puede hacer de manera presencial en las sucursales.

