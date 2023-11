LaTeletón 2023 tiene una importante meta y por ahora, sigue bastante lejos. Un hecho que preocupa a solo horas del cierre y que pone en riesgo el normal funcionamiento de la institución. Hace un tiempo, ya se dio el escenario de no lograr la cifra establecida.

Por ahora se lleva $26.008.126.301, cuando la meta es $37.237.475.057. La distancia es bastante amplia, pero en años anteriores también se ha llegado al último bloque en una situación similar. De todas maneras, es importante realizar las donaciones para que Teletón pueda seguir haciendo su ayuda a los miles de niños y adultos que son atendidos en los 14 centros, los cuales tiene la institución a lo largo y ancho de Chile.

En los 45 años de la Teletón, el final no siempre ha terminado siendo el esperado. Hubo una vez que tras las “27 horas de amor”, no se pudo llegar a la cantidad establecida de manera previa. Una noche triste que es recordada cada vez que la meta se ve lejana y que acá te contamos la historia, que es de esperar que no se vuelva a repetir este 2023, ni en ninguna otra edición de la cruzada solidaria.

Así fue la vez que no se llegó a la meta

La única vez que no se alcanzó el monto fue en 1995. En aquella ocasión, la meta era de $6.277.027.832, pero luego de la extensa transmisión televisiva, se llegó a $5.005.253.668. La decepción en el Estadio Nacional fue total y Don Francisco entregó un emotivo discurso.

“Quizás esa meta que nos propusimos hoy día fue demasiado alta, a lo mejor no la supimos motivar bien. Quizás, nos equivocamos en algo, pero he aprendido en estos 18 años que una sonrisa con esperanza no tiene precio. Quiero agradecerle a todos los que nos colaboraron. Respeto a quienes no lo hicieron“, expresó Mario Kreutzberger en aquella ocasión.

El motivo que explicaría esa mala jornada, fue que la meta habría sido demasiado alta. En 1994 se habían juntado $3.138.513.916 y para 1995, se decidió casi duplicar la cifra para poder abrir más centros. A pesar de que no se alcanzó el monto, al menos se pudo financiar el funcionamiento de la Teletón.

“Dicha situación fue una decepción, porque no fuimos capaces de incentivar a la gente, de explicarle al país lo que estábamos haciendo“, recordó años después Don Francisco, en el programa Menú de Tevito de TVN.

¿Hasta qué hora se puede donar a la Teletón?

No hay una hora límite, de hecho la cuenta bancaria de la institución está abierta los 365 días del año. Sin embargo, considerando la campaña televisiva que se realiza para poder alcanzar a reunir los fondos suficientes, es importante realizar las donaciones lo antes posible.

Para poder ayudar la Teletón, se puede hacer de manera presencial en las sucursales del Banco de Chile. Si no se puede asistir a ellas, también es posible realizar la transferencia a la institución bancaria mencionada, en la cuenta de siempre: 24.500-03.