Una de las grandes polémicas que dejó el Superclásico en el estadio Monumental, donde Universidad de Chile venció por 1-0 a Colo Colo, fue el golpe que le propinó Maximiliano Falcón a Fabián Hormazábal.

Si bien durante el partido el árbitro José Cabero decidió seguir con el juego, sin al menos amonestar al uruguayo, los audios revelados por el VAR entregaron una señal clave para esta decisión.

Luego de que la ANFP hizo pública la comunicación con la sala del VAR, donde estaba Juan Lara, Manuel Marín y Benjamín Saravia, la polémica se hizo más grande, ya que decidieron que el golpe fue porque Falcón venía tomado por el jugador azul: “Claramente lo tiene tomado el azul, se lo saca, y lo pasa a llevar el brazo con la cara”.

Una revelación que no dejó para nada contentos a los hinchas azules, donde uno de sus referentes, Diego Rivarola, explotó por la explicación que dieron por una jugada que pudo dejar a Colo Colo con 10 hombres en los primeros minutos del Superclásico.

Contra los árbitros

Fue en las pantallas de ESPN Chile, donde el ex delantero, que había sido uno de los últimos protagonistas de un triunfo en el estadio Monumental, cargó los dardos en contra del VAR.

“Me parece un papelón, una vergüenza lo que acabo de escuchar del VAR, realmente. Había visto el partido y me pareció expulsión, absolutamente. Pero entiendo el contexto, como lo he dicho toda la vida, la liviandad de los árbitros en esa cancha se sigue notando como toda la vida”, comenzó explicando Rivarola.

“No puedo entender ese afán del árbitro del VAR, que no sé quién es, de querer dar vuelta la situación. Es como que la culpa la tiene el jugador de la U. Es que primero lo toma. No, que es un golpe suave. No, que va con la mano abierta. Es una vergüenza. Quién es, de qué color estaba vestido”, precisó.

En ese sentido se cuadró con la directiva de la concesionaria Azul Azul, donde su presidente, Michael Clark, aseguró que jugaron el Superclásico contra 12 de Colo Colo.

“Muy pocas veces estoy de acuerdo con las cosas que dice Clark y en esta sí, porque es algo que siempre lo he dicho hace tiempo. Es una realidad, al colocolino le cae mal esta situación y lamentablemente, me pongo la camiseta, porque lo viví como jugador también. No me extraña y me lo corrobora el VAR, donde quieren dar vuelta que el jugador de la U tiene la culpa porque el otro le pega“, explicó.

Por lo mismo Rivarola no se quiso guardar nada de esta situación: “Una vez es el árbitro, otra vez el VAR, otra que se cae la bandera al juez de línea; qué casualidad que siempre pase algo contra la U. Durante años siempre algo pasa con la U y en el Monumental, sobre todo, donde son muy livianos los árbitros”.

Revisa el audio del VAR por la polémica jugada: