Universidad de Chile tiene que salir al mercado a buscar un nuevo entrenador, porque el argentino Gustavo Álvarez avisó que se quiere ir del cuadro azul.

El DT dijo en conferencia de prensa que lo que necesita la U es un cambio de estratega para la temporada 2026, acusando desgaste con los dirigentes.

“Como en su momento dije ‘necesito un arquero, necesito un defensa’… Hoy creo que lo más saludable para todos es un cambio de entrenador“, dijo Álvarez.

Descartan la llegada de Francisco Meneghini a la U

Tras el deseo de partir de Álvarez empiezan a sonar nombres para su reemplazo, donde el que aparece con más fuerza es el de Francisco Meneghini, de enorme campaña en O’Higgins.

Pese a que muchos dardos apuntan a la llegada de Paqui al CDA, el periodista Cristián Caamaño aseguró en radio Agricultura que es imposible que el ex colaborador de Marcelo Bielsa llegue al cuadro laico.

Le cierran las puertas de la U a Paqui Meneghini. Foto: Andres Pina/Photosport

“Paqui no va a llegar a la U. No, ninguna posibilidad. Gusta por el lado de la U, pero no es el elegido. Ninguna posibilidad“, dijo de forma tajante el comentarista, cuyo color favorito es el azul.

“Quieren a un técnico de afuera. Tienen a un nombre que gusta mucho, pero lo mantengo en reserva. Lo tengo chequeado, pero no está negociado. Es argentino que dirige en Argentina”, agregó.

Cristián Caamaño no quiso dar el nombre, pero RedGol sí. Se trata de Nicolás Diez, quien corre con ventaja para llegar a Universidad de Chile.

