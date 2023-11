Universidad de Chile desperdició una oportunidad de oro para volver al plano internacional. El Romántico Viajero cayó por 1 a 2 con Coquimbo Unido y, con dos fechas más por jugar, necesita de un milagro para poder conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana.

El resultado no sólo golpeó fuerte al plantel, sino que dejó muy molestos a los históricos. La familia azul conversó con RedGol y no tuvo piedad con los jugadores, pero especialmente con Mauricio Pellegrino, quien parece haber sepultado su continuidad.

César Vaccia fue uno de los que disparó contra el DT. “Me siente sorprendido que haya salido Assadi y entre Fuentealba. El fútbol puede ir en avance, evolucionar, pero siempre debieran jugar los mejores. Sacan a Assadi y meten a Fuentealba que es buen jugador. ¿Por qué no juegan juntos?”.

“El fútbol se juega a hacer goles. Nosotros lo tuvimos con el Chori que se lo manoteó el Mono Sánchez y después tuvimos el cabezazo de Fernández que se la tiró a las manos. Tuvimos otro, entonces no hacemos los goles y eso te pasa la cuenta”, agregó.

Marcos González fue otro de los que cuestionó a la U, pero a un nivel más general. “No son 10 minutos, es todo un torneo que viene pasando de todo. Hay que esperar el final y evaluar caso a caso. Es así. Cuando no hay muchas ideas claras, cuando llevas un año con tanto altibajo es difícil tener claridad”.

La falta de gol de la U deja furiosos a los históricos

Si hubo jugadas que marcaron la derrota de la U ante Coquimbo Unido fueron los cabezazos. Cristián Palacios y Leandro Fernández tuvieron chances de anotar, pero la buena reacción de Diego Sánchez y la poca efectividad frente al área pasaron fractura.

Héctor Pinto no se guardó nada y destrozó al plantel. “Un día sí, otro no. La irregularidad es terrible. Los jugadores y el equipo no funcionan. No hay confianza para lo que la U debe ser. Un día juegan más o menos, después mal. Le ganas a Católica, crees que se va a solucionar y vuelven a caer. Es muy preocupante”.

Raúl Toro fue más allá. “La verdad es que la U tuvo 17 remates al arco. Los otros tuvieron siete. Este partido se pierde por errores. no puedes dejar al goleador del equipo contrario, se lo comió a Casanova”.

“No sé si tanto, pero la U los primeros 15 minutos tenía que haber hecho dos goles. Los dos que se le fueron a Palacios cuando entró solo, lo mismo Fernández. Esos goles no creo que el 9 de Coquimbo los pierda. ¡Están solos! ¡Cómo vas a cabecear tan mal!”, complementó.

Finalmente lamentó la expulsión de Matías Zaldivia. “Para mí es el mejor de la U, pero para qué se manda esa cagada. No le metas la pierna, fue arriba del zapato el planchazo. Y el penal no creo que haya sido. En la Premier no lo cobran y aquí sí”.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile volverá a la acción el próximo fin de semana. El domingo 3 de diciembre desde las 18:00 horas el Romántico Viajero visita al líder Cobresal.

¿Qué partidos le quedan a la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile tiene dos partidos más para cerrar su temporada. Cobresal y Ñublense son los rivales que tiene en el camino el elenco estudiantil.

