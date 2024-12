Este viernes el Bulla concretó su amenaza y presentó los documentos para insistir en su acusación. En el Cacique les dejaron claro que no están ni ahí.

La teleserie entre Colo Colo y la U de Chile por el final del torneo va por su segunda temporada. El Romántico Viajero no baja los brazos en su denuncia y este viernes dio un paso clave al llevarla hasta el TAS.

El elenco estudiantil cumplió con su amenaza y trasladó la discusión hasta la entidad suiza. Eso sí, con un giro que apunta más a la ANFP por la decisión que tomó el Tribunal de Disciplina que al acto de Jorge Almirón.

La noticia llegó a oídos del plantel albo, que este viernes dio inicio a la pretemporada con los exámenes médicos. Desde ahí reaccionaron a la decisión del Bulla, a la que respondieron dejando en claro que no les interesa.

Colo Colo no está ni ahí con la U y el TAS

Si bien la U cumplió con su amenaza de llegar la denuncia contra Colo Colo al TAS, eso poco preocupa al plantel albo. En el Cacique se tomaron con calma la situación, al punto de que no les interesa.

Colo Colo no pesca a la U y su denuncia en el TAS. Foto: Photosport.

Jonathan Villagra, uno que busca ganarse un lugar con Jorge Almirón, abordó lo ocurrido en el escritorio con el archirrival. Y más que alarmarse por perder el título por secretaría, le hacen el quite a lo que ya parece circo pobre.

“Yo soy jugador, me enfoco en jugar, en cumplir, en estar a la orden del técnico“, comenzó señalando el defensor albo. “No me meto en esas cosas”, complementó el ex Unión Española.

De hecho, Jonathan Villagra enfatizó en que el plantel no está interesado en lo que pase con la U y el TAS. “Nosotros no, la parte de nosotros nos enfocamos en jugar y ganar“.

En el Estadio Monumental tienen claro que ahora el Romántico Viajero no apunta contra ellos, sino que contra la ANFP. No obstante, seguirán atentos a lo que pueda pasar con una posible sanción.

Colo Colo le hace el quite a la U y su show con la denuncia en el TAS. El Cacique ganó el título en la cancha y dio por cerrada la página, pero el elenco estudiantil no bajará los brazos para demostrar que tenía razón, a pesar de que ya en el Tribunal de Disciplina perdió los primeros rounds.

¿Cómo crees que le irá a la U en el TAS? ¿Cómo crees que le irá a la U en el TAS? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y la U?

Por ahora, Colo Colo y la U no tiene una fecha establecida para disputar la Supercopa de Chile. Eso sí, la ANFP trabaja para que se juegue en La Serena el fin de semana del 25 y 26 de enero.

¿Cuándo se conocerá la sentencia del TAS por la denuncia de la U?

Lamentablemente, los hinchas de la U tendrán que esperar por varios meses para saber si tendrán el respaldo del TAS. Los plazos van desde 3 hasta 12 meses, dependiendo de los avances en la investigación.