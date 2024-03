Alexis Sánchez ha tenido una carrera brillante y en la que ha defendido las camisetas de los clubes más importantes del planeta. Dentro de ese largo historial, en nuestro país está Colo Colo, pero lo que pocos sabían es que pudo ser jugador de Universidad de Chile.

El Romántico Viajero buscó el fichaje del Niño Maravilla cuando estaba en Cobreloa pero no tuvo éxito. La situación del club en ese momento no lo permitió, pero hasta ahora poco se sabía de las negociaciones que hubo.

Sergio Vargas, el entonces gerente deportivo del Bulla por esos tiempos, reveló cómo fue que fallaron en su deseo de contar con el tocopillano. El Superman reconoció que intentaron llevarlo al León, pero hubo una razón que lo impidió.

Los detalles del fallido arribo de Alexis Sánchez a la U

Alexis Sánchez ha dejado en claro su deseo de jugar por la U para cumplir el sueño de su padre y se ha dejado ver incluso con parte de la indumentaria azul. Los hinchas del Romántico Viajero sueñan con verlo alguna vez con sus colores, algo que pudo ocurrir ya en 2006.

En conversación con Todo va a estar bien de Vía X, Sergio Vargas reveló parte de las negociaciones que hubo entre el Bulla y el Niño Maravilla. El entonces gerente deportivo del elenco estudiantil fue quien lideró la idea, aunque no tuvo éxito por falta de dinero.

“Durante la quiebra, hablé con Fernando Felicevich, su representante hasta el día de hoy. Alexis estaba en Cobreloa, pero ya lo habían vendido al Udinese”, lanzó el Superman.

Sergio Vargas recalcó que estuvo la opción, ya que desde Italia buscaban que Alexis Sánchez tomara más ritmo en nuestro país. “La idea de ellos era dejarlo a préstamo en Chile”, enfatizó.

Fue ahí cuando el Superman se sinceró sobre lo ocurrido con las negociaciones. “En ese momento no teníamos los recursos para traerlo a La U. Le dije al síndico y me dijo ‘imposible’. Lamentablemente no fue posible y luego se fue a Colo Colo. Hubiera sido maravilloso tenerlo”, cerró.

Alexis Sánchez tiempo atrás reconoció que quiere jugar algún día en la U, pero por ahora no hay acercamientos al respecto. Eso sí, su continuidad en Europa vivirá un momento clave a mitad de año, por lo que algunos ya se ilusionan con su esperado retorno al país.

¿Cuándo termina contrato Alexis Sánchez en Inter de Milán?

Si la U quiere buscar una vez más a Alexis Sánchez, este será un año clave. El Niño Maravilla termina contrato con el Inter de Milán en junio del 2024 y, por ahora, no renovará. Al final de la temporada en Europa quedará libre para negociar.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile se pone al día en el Campeonato Nacional 2024 buscando tres puntos de oro. Este lunes 25 de marzo a partir de las 19:00 horas el Romántico Viajero juega su partido pendiente con Cobresal, donde un triunfo le permitirá ser el líder exclusivo del torneo.

