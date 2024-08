El capitán de la U no estará en el duelo ante Coquimbo Unido, donde un histórico asegura que se rompe el juego.

Universidad de Chile tendrá la gran baja de Marcelo Díaz en el duelo de este sábado ante Coquimbo Unido, por la fecha 23 del Campeonato Nacional, en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

El jugador de los azules no pudo superar complicaciones físicas sufridas desde el martes en el duelo ante Unión Española, que lo obligaron a dejar la cancha en el minuto 43, siendo reemplazado por Emmanuel Ojeda.

Pese a que Gustavo Álvarez lo quiso esperar hasta el último minuto, el capitán de la U fue borrado de la lista de pasajeros, por lo que será el primer duelo que se pierde en el torneo, de los 22 que se han disputado.

por lo mismo, la importancia en la ausencia del Chelo Díaz es mayor, teniendo en cuenta la dupla que ha formado con Charles Aránguiz, donde un histórico adelanta que se rompe un circuito fundamental.

Aseguran que se quiebra la dupla de Chelo Díaz con Aránguiz. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U pierde su clave sin Chelo Díaz

Horacio Rivas conversó con Redgol donde detalla que es muy grave la ausencia de Marcelo Díaz, quien había sido fundamental en que la U esté puntera del torneo.

“Es importante porque Marcelo es un jugador demasiado trascendente y se transformó en uno relevante en el club y el equipo. El funcionamiento de Marcelo, y eso está comprobado, habló en dos partes: antes de que llegara Charles, donde siempre fue el conductor que tenía el equipo y, posterior a Charles, con estos pocos partidos juntos es como si se hubiese potenciado. Entonces se va a extrañar mucho, porque el andamiaje de la U pasa por ese circuito”, detalló.

Por lo mismo, asume que será Charles Aránguiz el llamado a asumir esa función fundamental, que tuvo que cumplir Chelo Díaz en los 22 partidos que se han jugado del torneo.

“Charles debería tomar la función de Marcelo y no estar más adelantado de las líneas. Pero no soy capaz de leer cuál será el funcionamiento. En eso, también me parece bien la entrada de Sepúlveda”, cerró.

¿Cuándo juega la U con Coquimbo Unido?

Universidad de Chile pone la mira en una verdadera final para acercarse al título del Campeonato Nacional. Este sábado 31 de agosto desde las 15:00 horas el Romántico Viajero visita a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.