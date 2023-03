Universidad de Chile y Colo Colo protagonizaron un aburrido empate a cero en el Estadio Monumental. Una nueva edición del Superclásico que hizo más noticia por lo ocurrido fuera de la cancha, con los incidentes en el las galerías, que por lo ocurrido durante los 90 minutos de juego.

Sin embargo, lo que si llamó la atención durante el compromiso fueron las pocas oportunidades que se generaron ambos equipos, especialmente la U, que solo remató una vez al arco y estuvo lejos de llevarse los tres puntos. Además, criticó cómo es que Pellegrino está usando a Darío Osorio

Un planteamiento defensivo de la U que criticó Jorge Valdivia en Radio ADN. El Mago señaló que “la U venía jugando con salida limpia desde el fondo, pero ante Colo Colo buscó todo el tiempo el balón largo. Cambió lo que venía haciendo. No puedes ir a no perder, no basta solo defender".

Además destacó, desde el lado de Colo Colo, que "no tuvieron variantes para generar y desarmar la defensa de los azules. El equipo de Mauricio Pellegrino no fue a jugar, no mostró fútbol, mientras que Colo Colo no tuvo capacidad ofensiva".

Eso sí, pese a la polémica generada, Valdivia descartó que la situación de Yonathan Andía al final del compromiso fuera penal. "Para mi no es mano", expresó el comentarista de ADN.

Por último, en relación a Osorio, Valdivia apunto a que “está muy pegado a la banda, muy en funciones defensivas. Una o dos veces lo puedes hacer, pero cuando no te identificas con esa función defensiva es difícil. A jugadores como él no hay que restarle, sino sumarle herramientas y conocimiento, él está para otra cosa. A jugadores talentosos como él hay que rodearlos y protegerlos"