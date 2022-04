Si bien Universidad de Chile está negociando con la selección nacional sub 20, de momento los azules no podrán contar con cuatro de sus juveniles para el partido frente a Coquimbo Unido, esto debido a dos amistosos que jugará la Roja en el extranjero.

Los juveniles Darío Osorio y Lucas Assadifueron de lo poco rescatable en Universidad de Chile durante la derrota contra la Católica en el clásico del sábado, en San Carlos de Apoquindo por la octava fecha del Campeonato Nacional.

Osorio y Assadi ingresaron desde el banco en el segundo tiempo y lograron darle vida a un equipo que poco había mostrado en la primera fracción. De hecho, Osorio marcó el descuento azul en el 2-1 con un golazo.

Pero la U lamenta malas noticias de cara al duelo de este sábado 9 de abril contra Coquimbo Unido en la cuarta región, por la novena fecha del torneo.

Tal como informó Cristopher Antúnez en RedGol en La Clave, la U por ahora pierde a varios juveniles frente a Coquimbo debido los amistosos que disputará la selección chilena en Paraguay este miércoles y viernes.

“Tanto Lucas Assadi como Darío Osorio… Osorio viene demostrando hace rato muchísimas condiciones… Ellos, junto a Marcelo Morales y Yahir Salazar, son seleccionados sub 20. Y la selección chilena sub 20 viajará a Paraguay a jugar dos amistosos pactados para este 6 y 8 de abril, por lo tanto la U pierde a estos cuatro jugadores frente a Coquimbo en la próxima fecha. No estará ni Osorio, ni Assadi, ni Moralres ni el central Salazar”, reveló Antúnez.

El capo de las informaciones azules sentenció que “la U está gestionando a todo vapor con la gente de la selección que al menos Morales y Osorio jueguen sólo el primer partido y vuelvan para estar a disposición de Santiago Escobar contra Coquimbo Unido. Universidad de Chile está negociando, pero hoy la U pierde a estos jugadores”.