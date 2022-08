Los clubes del fútbol chileno están sacando la voz por los aforos autorizados en el Campeonato Nacional, lo que ha perjudicado a muchos de los equipos. Uno de ellos es Universidad de Chile, pese que le ha tocado ir rotando en los estadios para ejercer una localía de igual forma sacan la voz pensando en el clásico universitario en el Estadio Nacional.

Así lo dio a entender Álvaro Brun, quien pide que se analice la situación que está pasando, dónde le gustaría poder jugar con más gente ya adelante que contra Universidad Católica lo ideal es a estadio lleno.

"El tema del aforo se tendría que replantear un poco esa situación. No soy yo quien pueda decir, pero me parece que el tema de la pandemia está bastante controlado, sería bueno que se replantee. Uno mira en televisión el fútbol argentino y el uruguayo, los cuadros con más hinchada llenan la cancha, eso es lindo para el fútbol, para el público que lo mira por la tele, le da vida al fútbol. Yo al ser jugador de la U nos enorgullece jugar estadio lleno, ojalá el clásico se pueda dar con más aforo, cancha llena sería lo ideal", comentó Brun.

El uruguayo tiene en mente el poder jugar por primera vez en el Estadio Nacional, el 27 de agosto ante la UC, por lo que espera que pueda ser todo un espectáculo con sus hinchas, para vivir como corresponde un clásico.

"Por lo que tengo entendido a fines de este mes se podrá jugar en el Nacional, me han hablado bien del estadio y donde la U siempre es local. Hemos esperado seis meses, me dijeron que la cancha está buena, que la institución se siente cómoda en ese estadio. Ya queda menos, la gente se siente cómoda y mis compañeros igual. No he jugado en ese estadio y ojalá tenga la oportunidad", finalizó.