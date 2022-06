Este miércoles por la madrugada el volante argentino, Emmanuel Ojeda, arribó al aeropuerto de Santiago para firmar un vínculo con Universidad de Chile.

En su llegada fue abordado por reporteros a los que respondió: "Estoy muy contento, muy feliz de llegar a un club tan grande como éste".

El ex seleccionado sub 20 de Argentina, luego afirmó: "Es un desafío lindo y estoy dispuesto a afrontar lo que se venga, lo mejor para el equipo".

Eso sí, aclaró que en las próximas horas tendrá más noticias: "Después de firmar hablamos, no he hablado con nadie todavía, no tuve la posibilidad".

"Un equipo grande me motiva mucho", finalizó el volante de 24 años que se formó en Rosario Central y ha jugado toda su carrera en ese club.

Emmanuel Ojeda se transformará en el primer refuerzo de la Universidad de Chile de Diego López para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

En conferencia de prensa del lunes, el entrenador uruguayo había señalado sobre los refuerzos: "Todo lo que sea que lleguen y que salgan lo estamos viendo internamente y vamos a tomar las mejores decisiones para el club".

Aunque afirmó que confía en los jóvenes de la U: "Quiero revertir esta situación en este gran equipo, y en el momento en que decido empiezo a mirar el equipo y veo que tiene un gran potencial con jugadores jóvenes del club".