Marcelo Vega repasa a Universidad de Chile por la teleserie para recibir a Colo Colo en el Superclásico: "Es un problema que la U no tenga estadio"

El Campeonato Nacional 2022 empieza a preparar la alfombra roja para vivir el Superclásico 192 del fútbol chileno donde este domingo 31 de julio Universidad de Chile recibirá a Colo Colo. Eso sí, el tapete rojo tendrá que ser lo suficientemente largo como para extenderlo hasta el Estadio Fiscal de Talca, donde probablemente se llevará a cabo el partido. Una situación que es un problema para Marcelo Vega.

Todavía no se confirma que el clásico del balompié criollo se jugará en la Región del Maule y el Romántico Viajero espera atento para poner las entradas a disposición de sus hinchas, pero la teleserie fue larga y contempló el Santa Laura, Elías Figueroa e incluso el Calvo y Bascuñán como opciones. Una situación a la cual el Toby se refirió recientemente.

En conversación exclusiva con Paulo Flores y RedGol, el exfutbolista fue consultado sobre si afectará o no que el partido más esperado de nuestro fútbol se juege en provincia, y de entrada dispara que “sí, la U ya es un problema también. Es un problema que la U no tenga estadio, porque no es el Nacional". Y aprovecha para repasar a los azules por este constante problema que viven enfrentando.

Sobre el Nacional, Vega apunta que "ojalá que se lo entreguen antes para que puedan hacer de locales, pero esto de ir a todos los estadios a jugar y no pueda ser local, porque al final no es local, entonces es lamentable para el club, solamente por hinchas que cometen errores y por eso no les quieren prestar los estadios".

Después, resalta que "tienen que jugar solo con gente de la U, muchas veces sin gente en el estadio, lo dijo López también y varios jugadores, que cómo la U no va a tener estadio siendo uno de los equipos más grandes junto con Colo Colo, pero eso le afecta".

Para cerrar, Toby Vega recuerda que "cuando la U era local en el Nacional, jugando mal la gente te tiraba para arriba y a lo mejor sacabas el resultado, pero podría ser más complicado porque al estadio que van no es local, Colo Colo tampoco es local pero están a la par”.

Universidad de Chile y Colo Colo chocarán este domingo 31 de julio por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2022. Se espera que pronto se confirme que el Estadio Fiscal de Talca albergará el Superclásico 192, mientras que recientemente se cambió el horario. Estaba programado para jugarse a las 15:00 horas, pero ahora se disputará desde las 13:15 horas.